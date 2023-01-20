Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стали известны подробности переговоров «Локомотива» и «Бешикташа» по трансферу Баринова

    Агент Вадим Шпинев раскрыл подробности переговоров между «Локомотивом» и «Бешикташем» по трансферу полузащитникая Дмитрия Баринова.

    «У Павла Банатина (агента Баринова – прим. «Бомбардира») на руках было письмо от «Бешикташа», в котором турецкий клуб сообщал о заинтересованности в трансфере Димы Баринова. Это письмо мы обсудили с генеральным директором «Локомотива» Владимиром Леонченко и спортивным директором Дмитрием Ульяновым.

    Руководители высказали общее мнение, что Дима является значимой фигурой для клуба, лидером и капитаном команды. «Локомотив» вообще не хотел рассматривать предложения об уходе. При всем при этом мы договорились, что если в клуб придет официальное предложение, «Локомотив» его рассмотрит. Предложение пришло.

    «Локомотив» ответил «Бешикташу», что клуб не хотел бы продавать Баринова, но из-за уважения к игроку, готовы рассмотреть предложение. Турецкий клуб сделал предложение с явно заниженной суммой. «Локомотив» ответил отказом и показал свое неудовлетворение таким несерьезным предложением.

    На данный момент в переговорах пауза. При всем при этом хотелось бы отметить, как себя ведет футболист. Пользуясь своим игроцким и человеческим положением, он мог бы ходить по кабинетам и продавливать свой трансфер — упрашивать руководителей его отпустить. Но такого не было.

    Понимая всю тяжесть и сложность ситуации, в которой находится его команда, Диме не хотелось бы подводить тренерский штаб. Дима готов помогать родному клубу выбираться из этой сложной ситуации и добиваться максимальных результатов в оставшейся части чемпионата.

    Дима — настоящий профессионал и с уважением и любовью относится к родному клубу. Надеемся, «Локомотив» ответит взаимностью», — сказал Шпинев.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Бешикташ» предложил за Баринова 4 миллиона + бонусы 1
    «Дима – патриот «Локомотива». Агент Баринова – о шансах на трансфер в «Бешикташ» 3
    «Бешикташ»: «Мы сделали предложение по Баринову, «Локомотив» его отклонил» 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11