Стали известны подробности переговоров «Локомотива» и «Бешикташа» по трансферу Баринова

Агент Вадим Шпинев раскрыл подробности переговоров между «Локомотивом» и «Бешикташем» по трансферу полузащитникая Дмитрия Баринова.
«У Павла Банатина (агента Баринова – прим. «Бомбардира») на руках было письмо от «Бешикташа», в котором турецкий клуб сообщал о заинтересованности в трансфере Димы Баринова. Это письмо мы обсудили с генеральным директором «Локомотива» Владимиром Леонченко и спортивным директором Дмитрием Ульяновым.
Руководители высказали общее мнение, что Дима является значимой фигурой для клуба, лидером и капитаном команды. «Локомотив» вообще не хотел рассматривать предложения об уходе. При всем при этом мы договорились, что если в клуб придет официальное предложение, «Локомотив» его рассмотрит. Предложение пришло.
«Локомотив» ответил «Бешикташу», что клуб не хотел бы продавать Баринова, но из-за уважения к игроку, готовы рассмотреть предложение. Турецкий клуб сделал предложение с явно заниженной суммой. «Локомотив» ответил отказом и показал свое неудовлетворение таким несерьезным предложением.
На данный момент в переговорах пауза. При всем при этом хотелось бы отметить, как себя ведет футболист. Пользуясь своим игроцким и человеческим положением, он мог бы ходить по кабинетам и продавливать свой трансфер — упрашивать руководителей его отпустить. Но такого не было.
Понимая всю тяжесть и сложность ситуации, в которой находится его команда, Диме не хотелось бы подводить тренерский штаб. Дима готов помогать родному клубу выбираться из этой сложной ситуации и добиваться максимальных результатов в оставшейся части чемпионата.
Дима — настоящий профессионал и с уважением и любовью относится к родному клубу. Надеемся, «Локомотив» ответит взаимностью», — сказал Шпинев.
- 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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