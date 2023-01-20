Стали известны подробности переговоров «Локомотива» и «Бешикташа» по трансферу Баринова

Агент Вадим Шпинев раскрыл подробности переговоров между «Локомотивом» и «Бешикташем» по трансферу полузащитникая Дмитрия Баринова.

«У Павла Банатина (агента Баринова – прим. «Бомбардира») на руках было письмо от «Бешикташа», в котором турецкий клуб сообщал о заинтересованности в трансфере Димы Баринова. Это письмо мы обсудили с генеральным директором «Локомотива» Владимиром Леонченко и спортивным директором Дмитрием Ульяновым.

Руководители высказали общее мнение, что Дима является значимой фигурой для клуба, лидером и капитаном команды. «Локомотив» вообще не хотел рассматривать предложения об уходе. При всем при этом мы договорились, что если в клуб придет официальное предложение, «Локомотив» его рассмотрит. Предложение пришло.

«Локомотив» ответил «Бешикташу», что клуб не хотел бы продавать Баринова, но из-за уважения к игроку, готовы рассмотреть предложение. Турецкий клуб сделал предложение с явно заниженной суммой. «Локомотив» ответил отказом и показал свое неудовлетворение таким несерьезным предложением.

На данный момент в переговорах пауза. При всем при этом хотелось бы отметить, как себя ведет футболист. Пользуясь своим игроцким и человеческим положением, он мог бы ходить по кабинетам и продавливать свой трансфер — упрашивать руководителей его отпустить. Но такого не было.

Понимая всю тяжесть и сложность ситуации, в которой находится его команда, Диме не хотелось бы подводить тренерский штаб. Дима готов помогать родному клубу выбираться из этой сложной ситуации и добиваться максимальных результатов в оставшейся части чемпионата.

Дима — настоящий профессионал и с уважением и любовью относится к родному клубу. Надеемся, «Локомотив» ответит взаимностью», — сказал Шпинев.

26-летний Баринов – воспитанник «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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