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  • Рыжиков рассказал, как бросил пить: «Пятый год – ни капли!»

Рыжиков рассказал, как бросил пить: «Пятый год – ни капли!»

20 января 2023, 10:20
4

Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, как перестал употреблять алкоголь.

– Правда, что вы пить бросили?

— Да, пятый год — ни капли! Даже не тянет!

– Объясните — почему завязали? Вы же не из тех, кто мог на неделю в запой уйти.

— Ну что вы! Запои — это вообще не про меня. Всегда меру знал. Вечерком мог позволить себе две-три бутылки пива или пару бокалов вина, но не больше. А потом в новогоднюю ночь, когда отгремели куранты, сказал жене: «Готов исполнить любое твое желание». Ответила: «Год без спиртного!» — «Договорились!»

Я и сам хотел паузу взять. Но нужен был дополнительный стимул. К тому времени полностью пересмотрел режим питания, стал уделять огромное внимание восстановлению, в тренажерном зале работал по специальной программе. Делал все, чтобы продлить вратарскую карьеру...

Год прошел, думаю: «А мне и без алкоголя хорошо! Никакой ломки. Ну и зачем начинать?».

  • Рыжиков тренирует тамбовский «Спартак».
  • Он завершил карьеру в 2021 году.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии (4)
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Добрый Бобер
1674199748
Пффф... Вот если бы речь шла о двух-трёх бутылках вина или паре бокалов водки, тогда да - бухал человек.
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TOMSON
1674205438
Был в жизни момент, когда не пил пол года. Детей планировали и все такое. И когда получился удачный тест на радостях в отпуске позволил себе вечером отметить. В итоге это стала самая ненавистная рюмка в жизни. Желание выпить вновь появилось, а мотивация бросить уже не та. Прошло несколько лет. Осознание, что алкоголь только мешает все больше и больше в моей голове. Пью редко примерно 1 раза в месяц и в совсем уже не в тех «интересных» количествах. Но полностью отказаться не получается. Нет нет, а повод серьезный да находится. По этому молодец Серега. Очень правильное решение принял
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odessakmv
1674208907
бокал-два!? так, что главное желание жены на НГ чтобы бросил пить!?!? ну-ну, сказочник!!!!
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zigbert
1674222492
Главное чтобы человек не терял рассудок при употреблении. Все же алкоголь в больших количествах это зло. А кто не может себя контролировать, лучше совсем не выпивать.
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