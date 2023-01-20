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    Рыжиков рассказал, как бросил пить: «Пятый год – ни капли!»

    Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, как перестал употреблять алкоголь.

    – Правда, что вы пить бросили?

    — Да, пятый год — ни капли! Даже не тянет!

    – Объясните — почему завязали? Вы же не из тех, кто мог на неделю в запой уйти.

    — Ну что вы! Запои — это вообще не про меня. Всегда меру знал. Вечерком мог позволить себе две-три бутылки пива или пару бокалов вина, но не больше. А потом в новогоднюю ночь, когда отгремели куранты, сказал жене: «Готов исполнить любое твое желание». Ответила: «Год без спиртного!» — «Договорились!»

    Я и сам хотел паузу взять. Но нужен был дополнительный стимул. К тому времени полностью пересмотрел режим питания, стал уделять огромное внимание восстановлению, в тренажерном зале работал по специальной программе. Делал все, чтобы продлить вратарскую карьеру...

    Год прошел, думаю: «А мне и без алкоголя хорошо! Никакой ломки. Ну и зачем начинать?».

    • Рыжиков тренирует тамбовский «Спартак».
    • Он завершил карьеру в 2021 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6286

      Добрый Бобер 8 минут назад

      Пффф... Вот если бы речь шла о двух-трёх бутылках вина или паре бокалов водки, тогда да - бухал человек.

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