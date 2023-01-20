Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, как перестал употреблять алкоголь.

– Правда, что вы пить бросили?

— Да, пятый год — ни капли! Даже не тянет!

– Объясните — почему завязали? Вы же не из тех, кто мог на неделю в запой уйти.

— Ну что вы! Запои — это вообще не про меня. Всегда меру знал. Вечерком мог позволить себе две-три бутылки пива или пару бокалов вина, но не больше. А потом в новогоднюю ночь, когда отгремели куранты, сказал жене: «Готов исполнить любое твое желание». Ответила: «Год без спиртного!» — «Договорились!»

Я и сам хотел паузу взять. Но нужен был дополнительный стимул. К тому времени полностью пересмотрел режим питания, стал уделять огромное внимание восстановлению, в тренажерном зале работал по специальной программе. Делал все, чтобы продлить вратарскую карьеру...

Год прошел, думаю: «А мне и без алкоголя хорошо! Никакой ломки. Ну и зачем начинать?».

Рыжиков тренирует тамбовский «Спартак».

Он завершил карьеру в 2021 году.

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