В борьбе за Беллингема остались только два клуба

Только два клуба продолжают борьбу за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

По информации Sky Sports, на 19-летнего футболиста претендуют «Реал» и «Ливерпуль». Оба клуба уже ведут переговоры с агентом футболиста.

Потенциальному покупателю придется заплатить за Беллингема более 100 миллионов евро.

Ранее на Беллингема также претендовали «Манчестер Сити» и «Челси».

Хавбек дошел со сборной Англии до 1/4 финала ЧМ-2022.

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