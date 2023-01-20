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  • Канчельскис: «Конечно, Черчесов и футболисты сборной незаслуженно получили звание ЗМС»

Канчельскис: «Конечно, Черчесов и футболисты сборной незаслуженно получили звание ЗМС»

20 января 2023, 08:58
8

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис поддержал мнение комментатора Геннадия Орлова, который считает, что Станислав Черчесов и футболисты сборной России незаслуженно получили звание ЗМС за выступление на ЧМ-2018.

«Конечно, это незаслуженно. Нашим футболистам, как и тренеру, фантастически повезло получить звание ЗМС. Манна небесная свалилась. За восьмое место не дают такое звание даже нашим олимпийским чемпионам. Только за победу.

Да, со стороны многих людей было возмущение. Дали – так дали. Не отбирать же теперь. Олимпийцам платят стипендию, а здесь денег нет. Футболистам вручили только значки. Поэтому что есть звание, что его нет – без разницы.

Не будем называть по именам, но тот, кто разбирается в футболе, прекрасно все понимает», – сказал Канчельскис.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
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SpartakMoskwa
1674200232
В Смысле не заслуженно???? В 18 году наши ребята сделали не возможное,и заслуженно получили змс
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гууд
1674202449
это вообще кто?
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SLADE2019
1674205489
Здесь спорить не надо. Как и не надо все аргументы сводить лишь к тому, нравится кому то Канчельскис или нет. Есть положение об этом звании и если за восьмое место можно его получить, то вопросов нет. Или еще за какой-нибудь нечемпионский случай. Если нет, то получили незаслуженно. Футболисты массой другими вещами компенсируют невозможность завоевания чемпионства мира.
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eugen-han
1674206001
Если честно, то от части он прав, если рассматривать официальные нормативы и критерии для присвоения ЗМС России. Быть победителем чего-то(призы) или быть участником,- это большая разница.
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шахта Заполярная
1674207150
Кончита и дятлов - зависть плохое качество.
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