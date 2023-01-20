Канчельскис: «Конечно, Черчесов и футболисты сборной незаслуженно получили звание ЗМС»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис поддержал мнение комментатора Геннадия Орлова, который считает, что Станислав Черчесов и футболисты сборной России незаслуженно получили звание ЗМС за выступление на ЧМ-2018.

«Конечно, это незаслуженно. Нашим футболистам, как и тренеру, фантастически повезло получить звание ЗМС. Манна небесная свалилась. За восьмое место не дают такое звание даже нашим олимпийским чемпионам. Только за победу.

Да, со стороны многих людей было возмущение. Дали – так дали. Не отбирать же теперь. Олимпийцам платят стипендию, а здесь денег нет. Футболистам вручили только значки. Поэтому что есть звание, что его нет – без разницы.

Не будем называть по именам, но тот, кто разбирается в футболе, прекрасно все понимает», – сказал Канчельскис.

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