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    «Дима – патриот «Локомотива». Агент Баринова – о шансах на трансфер в «Бешикташ»

    Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, оценил вероятность перехода игрока в «Бешикташ».

    Сообщалось, что клубы не могут договориться о сумме сделки.

    «Дима – патриот «Локомотива», это первое, что необходимо понимать в контексте темы возможного трансфера. Поэтому ко всем решениям он относится спокойно.

    Да, есть желание попробовать силы в Европе. Да, «Бешикташ» – постоянный участник еврокубков. Баринов знает их вкус, ему хочется снова их почувствовать.

    Но Дима относится ко всему профессионально, на всe воля божья и воля «Локомотива». Он усиленно работает над тем, чтобы то, что произошло с командой в начале сезона в плане результатов, больше не повторилось никогда.

    Время покажет, как будет развиваться ситуация. Посмотрим, что будет дальше этой зимой, что летом, будут ли предложения и как отнесeтся к ним «Локомотив».

    На данный момент клуб действует в высшей степени профессионально и честно по отношению к игроку, что также нельзя не отметить.

    Сейчас Дима на сборах, готовится к возобновлению сезона под руководством нового главного тренера. Впереди важнейший отрезок», – сказал агент.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4180

      mutabor0992 1 час назад

      Перевод на человеческий язык.Дима сЦыкло!Боится,что будет полировать скамейку.И бабло такое ,как в Локо в Турции ему не светит.Все!Занавес.

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      Рейтинг: +1467

      elessar arnor 1 час назад

      дурак, без амбиций, после будет ныть, что жалеет о своем выборе

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