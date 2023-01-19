«Дима – патриот «Локомотива». Агент Баринова – о шансах на трансфер в «Бешикташ»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, оценил вероятность перехода игрока в «Бешикташ».

Сообщалось, что клубы не могут договориться о сумме сделки.

«Дима – патриот «Локомотива», это первое, что необходимо понимать в контексте темы возможного трансфера. Поэтому ко всем решениям он относится спокойно.

Да, есть желание попробовать силы в Европе. Да, «Бешикташ» – постоянный участник еврокубков. Баринов знает их вкус, ему хочется снова их почувствовать.

Но Дима относится ко всему профессионально, на всe воля божья и воля «Локомотива». Он усиленно работает над тем, чтобы то, что произошло с командой в начале сезона в плане результатов, больше не повторилось никогда.

Время покажет, как будет развиваться ситуация. Посмотрим, что будет дальше этой зимой, что летом, будут ли предложения и как отнесeтся к ним «Локомотив».

На данный момент клуб действует в высшей степени профессионально и честно по отношению к игроку, что также нельзя не отметить.

Сейчас Дима на сборах, готовится к возобновлению сезона под руководством нового главного тренера. Впереди важнейший отрезок», – сказал агент.

26-летний Баринов – воспитанник «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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