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    Овчинников: «Промес – головорез. Зачем он родственника вилкой поколол?»

    Известный тренер Валерий Овчинников Валерий Овчинников высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.

    • 31-летний нидерландец не полетел на сборы со «Спартаком» по личным обстоятельствам.
    • Он тренируется в Москве с молодежной командой столичного клуба.
    • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.

    – Лидер «Спартака» Промес пропускает два сбора команды Абаскаля...

    — Ну а что я могу поделать, если он такой «головорез». Зачем же он родственника вилкой поколол? Это я так, образно. Но в каждой шутке есть доля... «Спартак» — то все просчитал. Если бы взяли на сбор, его бы могли там просто замести. Примут его арабы и отправят на родину...

    — И как теперь быть?

    — Сам себя подготовит. Можно и в Сочи поехать потренироваться. Там его никто не тронет. Наоборот, будут охранять.

    — Как относитесь к тем людям, которые призывают «Спартак» расторгнуть контракт с потенциальным преступником?

    — Хм. Но вердикта суда еще не было. Мы не можем сказать, преступник он или нет. А вот если суд вдруг примет определенное решение, тогда уже возникнет интересная ситуация...

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1854

      alefreddy 18 минут назад

      Суд не всегда выносит правильный вердикт

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      Рейтинг: +38

      BoevStas1 25 минут назад

      В жизни всякое бывает,можно брату и в табло дать))вилка не самое плохое)))

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      Рейтинг: +12230

      Вомбат > BoevStas1 17 минут назад

      Не вилка, а ножик, но не суть. Я защищал Промеса пока не прочитал выдержки из слитых в прессу материалов кокаинового дела. Там все очень правдоподобно. Поэтому есть основания для приостановки контракта. Конечно, есть надежда, что дело сфабриковано, поэтому речь не должна идти о расторжении контракта. Но приостановка спасла бы репутацию Спартака.

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      Рейтинг: +11473

      R_a_i_n 27 минут назад

      С хера ли Промес головорез???

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      Рейтинг: +285

      Romeo 123 39 минут назад

      Овчинников правильно сказал, отправить промеса в гейропу и пусть его там отпиндосят

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      Рейтинг: +518

      rac531 42 минуты назад

      Промес головорез?
      А кто тогда Широков и его шестерка Тихонов?

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      Рейтинг: +12230

      Вомбат > rac531 16 минут назад

      Они головоломы.

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      Рейтинг: +16718

      NewLife 49 минут назад

      Овчинников использует нарратив немытых троллей, своего ума, видимо, нет.

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