Овчинников: «Промес – головорез. Зачем он родственника вилкой поколол?»

Известный тренер Валерий Овчинников Валерий Овчинников высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.

31-летний нидерландец не полетел на сборы со «Спартаком» по личным обстоятельствам.

Он тренируется в Москве с молодежной командой столичного клуба.

Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.

– Лидер «Спартака» Промес пропускает два сбора команды Абаскаля...

— Ну а что я могу поделать, если он такой «головорез». Зачем же он родственника вилкой поколол? Это я так, образно. Но в каждой шутке есть доля... «Спартак» — то все просчитал. Если бы взяли на сбор, его бы могли там просто замести. Примут его арабы и отправят на родину...

— И как теперь быть?

— Сам себя подготовит. Можно и в Сочи поехать потренироваться. Там его никто не тронет. Наоборот, будут охранять.

— Как относитесь к тем людям, которые призывают «Спартак» расторгнуть контракт с потенциальным преступником?

— Хм. Но вердикта суда еще не было. Мы не можем сказать, преступник он или нет. А вот если суд вдруг примет определенное решение, тогда уже возникнет интересная ситуация...

Получи до 10 000 рублей за регистрацию