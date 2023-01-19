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    Дуглас Сантос рассказал, как «Зенит» будет выбирать нового капитана

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что новый капитан клуба еще не выбран.

    — Как будут проходить выборы капитана и когда? Обсуждали ли этот вопрос с тренерами?

    — Насколько я понимаю, пока еще капитан не выбран. Не знаю, как это будет происходить. Наверное, Сергей Семак в какой-то момент должен принять решение и сообщить о нем команде, но пока что этого не произошло.

    Но, повторюсь, самое важное, чтобы каждый зенитовец нес в себе частичку капитанской ответственности. Это крайне необходимо для того, чтобы команда была абсолютно топовой и не оставляла шансов своим соперникам.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Чемпионат России возобновится в марте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14142

      Skull_Boy 45 минут назад

      Уже лизнул один

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