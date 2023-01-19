Бийол: «Сейчас Хвича суперзвезда Серии А, но в России я его не помню»

Защитник «Удинезе» Яка Бийол поделился впечатлениями от игры Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».
– В Италии вспыхнул Хвича Кварацхелия. Это действительно Кварадона?
– Да, Хвича провел топовый отрезок в первой половине сезона. Сейчас это суперзвезда Серии А, а «Наполи» – лидер чемпионской гонки.
Это замечательный период в его карьере. Но против «Удинезе» Хвича не играл, так что я очно еще не убедился, насколько он неудержим.
– А как это было в РПЛ, помнишь?
– Не помню, как и вообще выступлений Хвичи в России. Но что он творит в Италии – топ!
- «Наполи» летом купил грузинского вингера за 10 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 12 ассистов в 20 матчах.
- В РПЛ Хвича выступал за «Локомотив» и «Рубин».
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Источник: Sport24