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    Бийол: «Сейчас Хвича суперзвезда Серии А, но в России я его не помню»

    Защитник «Удинезе» Яка Бийол поделился впечатлениями от игры Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

    – В Италии вспыхнул Хвича Кварацхелия. Это действительно Кварадона?

    – Да, Хвича провел топовый отрезок в первой половине сезона. Сейчас это суперзвезда Серии А, а «Наполи» – лидер чемпионской гонки.

    Это замечательный период в его карьере. Но против «Удинезе» Хвича не играл, так что я очно еще не убедился, насколько он неудержим.

    – А как это было в РПЛ, помнишь?

    – Не помню, как и вообще выступлений Хвичи в России. Но что он творит в Италии – топ!

    • «Наполи» летом купил грузинского вингера за 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 12 ассистов в 20 матчах.
    • В РПЛ Хвича выступал за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: Sport24

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