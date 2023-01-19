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    «Он словил звездняк, медные трубы вдарили в голову». Червиченко – о Черчесове после ЧМ-2018

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывание Геннадия Орлова про Станислава Черчесова.

    Журналист считает, что экс-тренер сборной России предал профессию, поскольку не выступил против вручения футболистам звания ЗМС после ЧМ-2018.

    «Согласен с Орловым, потому что нельзя давать и получать такое звание, ничего не выиграв.

    Есть регламент и правила, по которым выдается звание мастера спорта, тогда в 2018 году мы ничего не выиграли. За что им дали эти звания – не знаю.

    Почему Черчесов не высказывался против? Он словил звездняк в тот момент, медные трубы вдарили в голову.

    Такая была невероятно сильная народная любовь, что Черчесов, видимо, сам не понял, как так получилось. Возможно, он не смог в тот момент адекватно оценить свои результаты и заслуги.

    Каждый, кто получал это звание, должен был оценить правильность принятия этого звания. Представляю, как было обидно спортсменам, которые получали эти звания кровью и потом на протяжении всей карьеры», – сказал Червиченко.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +51

      pashok_shatalov 1 час назад

      Черчесов всегда был человеком будто словившим "звездняк" будь-то в Спартаке или Динамо. Такой уж он человек. Но слышать комментарии от Червиченко - верх слабоумия, ему лишь бы о себе напомнить.

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      Рейтинг: +3327

      FRZZ 1 час назад

      Какие завистливые люди, отстаньте от Черчесова. Человек работает в Венгрии, никому не мешает, не о ком не отзывается плохо. А эти, нет, все равно достают его.

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      Рейтинг: +854

      Krics 2 часа назад

      Причем здесь Черкесов? Звания и награды дискредитировала власть,30-летние генеральши,"заслуженные,народные" скоморохи и т.д.и т.п.ихмо.

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