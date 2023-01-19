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  • «Он словил звездняк, медные трубы вдарили в голову». Червиченко – о Черчесове после ЧМ-2018

«Он словил звездняк, медные трубы вдарили в голову». Червиченко – о Черчесове после ЧМ-2018

19 января 2023, 08:16
4

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал высказывание Геннадия Орлова про Станислава Черчесова.

Журналист считает, что экс-тренер сборной России предал профессию, поскольку не выступил против вручения футболистам звания ЗМС после ЧМ-2018.

«Согласен с Орловым, потому что нельзя давать и получать такое звание, ничего не выиграв.

Есть регламент и правила, по которым выдается звание мастера спорта, тогда в 2018 году мы ничего не выиграли. За что им дали эти звания – не знаю.

Почему Черчесов не высказывался против? Он словил звездняк в тот момент, медные трубы вдарили в голову.

Такая была невероятно сильная народная любовь, что Черчесов, видимо, сам не понял, как так получилось. Возможно, он не смог в тот момент адекватно оценить свои результаты и заслуги.

Каждый, кто получал это звание, должен был оценить правильность принятия этого звания. Представляю, как было обидно спортсменам, которые получали эти звания кровью и потом на протяжении всей карьеры», – сказал Червиченко.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Червиченко Андрей
Комментарии (4)
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Krics
1674108094
Причем здесь Черкесов? Звания и награды дискредитировала власть,30-летние генеральши,"заслуженные,народные" скоморохи и т.д.и т.п.ихмо.
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Willow
1674113022
Черчесов всегда был человеком будто словившим "звездняк" будь-то в Спартаке или Динамо. Такой уж он человек. Но слышать комментарии от Червиченко - верх слабоумия, ему лишь бы о себе напомнить.
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zigbert
1674131679
Заслуги конечно не велики чтобы получать ЗМС. Но прошло уже 4 года а Червиченко продолжает заниматься своей критикой. Да и другой тренер на месте Черчесова поступил бы так же.
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