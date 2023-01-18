Холанд рассказал, что для него самое важное в жизни

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, как борется со стрессом.

«Стресс никому не идeт на пользу. Я ненавижу стресс и стараюсь не доводить до него. Мне помогла медитация.

Я сильно беспокоюсь о том, чтобы хорошо выспаться. Для меня самое важное в жизни — это спать, не просто много спать, а хорошо спать», — заявил Холанд.

Холанд – лучший бомбардир сезона АПЛ (21 гол).

Игрок стоит 170 миллионов евро.

Он перешел в «Сити» летом из «Боруссии» Д.

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