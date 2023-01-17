Куда нужно перейти Дзюбе?

Артем Дзюба без клуба с 3 ноября. Вот уже больше двух месяцев медиа обсуждают варианты для него. И о последних слухах (он близок к «Торпедо» и даже готов урезать финансовые запросы ради клуба) мы написали такой материал:

В какой клуб уйдет Дзюба: медиа говорили о «Пари НН», трансфер обсуждала «Венеция», но сейчас он, кажется, близок к контракту с «Торпедо»

Предлагаем вам помочь с Дзюбе выбором, какой клуб ему больше подходит. Отвечайте на опрос и делитесь мнением в комментариях.