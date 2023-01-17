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Куда нужно перейти Дзюбе?

17 января 2023, 21:45
13

Артем Дзюба без клуба с 3 ноября. Вот уже больше двух месяцев медиа обсуждают варианты для него. И о последних слухах (он близок к «Торпедо» и даже готов урезать финансовые запросы ради клуба) мы написали такой материал:

В какой клуб уйдет Дзюба: медиа говорили о «Пари НН», трансфер обсуждала «Венеция», но сейчас он, кажется, близок к контракту с «Торпедо»

Предлагаем вам помочь с Дзюбе выбором, какой клуб ему больше подходит. Отвечайте на опрос и делитесь мнением в комментариях.

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Торпедо Дзюба Артем
Комментарии (13)
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maior-60
1673971229
В "Белые медведи" (земля Франца Иосифа).
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koli4ka
1673971243
из-за этой бестолочи полстраны подняли по шеренге в стойку, ни есть, ни пить не могёт ни стар, ни млад, как будто апокалипсис надвигается...
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Fialet
1673972176
Лучше всего ему перейти на хер.
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vladik12
1673972223
Я бы посмотрел на Дзюбиньо вновь в "Спартаке". Возвращение блудного сына.
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сутулая собака и лисы
1673972898
на онлифанс.
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шахта Заполярная
1673980864
Ну если только в Барселону осталось, раз уже и первая лига отказывается.
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ScarlettOgusania
1673981223
Куда ему перейти - орали с трибун отморозки с Виража на баклан-арене)
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MaxRnD
1673982373
Не "перейти", а "пройти" .....
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Вомбат
1673986965
Удивляют те, кто сватает Д. в Торпедо. Во-первых, в Торпедо нет таких зарплат. Во-вторых, Торпедо не нужен нападающий, начисто потерявший бег. В третьих, в раздевалке Торпедо обстановка наверняка непростая в связи с возвращением в первую лигу, а они хотят совсем уж ее добить. Имейте совесть, пожалейте Торпедо! Это команда со славной историей, ее надо уважать.
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neim
1673994219
На пенсию ему лучше. И чтобы не отсвечивал больше.
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