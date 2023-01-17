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    Стали известны подробности конфликта Гогниева и Гулиева. Они едва не подрались

    Инсайдер Иван Карпов сообщил детали конфликта полузащитника «Химок» Аяза Гулиева с главным тренером Спартаком Гогниевым.

    «На одной из тренировок партнер жестко влетел Аязу в голеностоп. Игрок попросил у тренера разрешения пропустить следующую тренировку и тот согласился. Но во время занятия, где Гулиева не было. Спартак произнес пафосную речь, что ему не нужны игроки, которые отдаются работе не полностью.

    Команда уловила намек на Аяза и вскоре тот узнал о случившемся. Естественно, это вызвало взрыв ярости у футболиста и он отправился в номер к коучу, чтобы предъявить тому за слова. У меня нет инфы, что Гулиев предлагал Гогниеву драться. Но исключать такого не стал бы. В любом случае, форма общения Спартака с игроками уже не первый раз приводит к конфликтам.

    Интересно, Гогниев также разговаривает с Садыговым-младшим или к Илье у него претензий по самоотдаче никогда нет?» – написал источник.

    • Гогниев в команде с сентября.
    • На прошлой неделе он получил лицензию PRO.
    • Команда идет в зоне вылета.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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