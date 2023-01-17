Стали известны подробности конфликта Гогниева и Гулиева. Они едва не подрались

Инсайдер Иван Карпов сообщил детали конфликта полузащитника «Химок» Аяза Гулиева с главным тренером Спартаком Гогниевым.

«На одной из тренировок партнер жестко влетел Аязу в голеностоп. Игрок попросил у тренера разрешения пропустить следующую тренировку и тот согласился. Но во время занятия, где Гулиева не было. Спартак произнес пафосную речь, что ему не нужны игроки, которые отдаются работе не полностью.

Команда уловила намек на Аяза и вскоре тот узнал о случившемся. Естественно, это вызвало взрыв ярости у футболиста и он отправился в номер к коучу, чтобы предъявить тому за слова. У меня нет инфы, что Гулиев предлагал Гогниеву драться. Но исключать такого не стал бы. В любом случае, форма общения Спартака с игроками уже не первый раз приводит к конфликтам.

Интересно, Гогниев также разговаривает с Садыговым-младшим или к Илье у него претензий по самоотдаче никогда нет?» – написал источник.

Гогниев в команде с сентября.

На прошлой неделе он получил лицензию PRO.

Команда идет в зоне вылета.

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