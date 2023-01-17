«Черное пятно на моей карьере». Игнатьев – о танце с бутылкой пива на отдыхе

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев считает ошибкой танец с бутылкой пива на отдыхе.

– Видел, в социальных сетях в день рождения ты выложил фото с минералкой. Это отсылка к другой твоей знаменитой фото с бутылкой?

— Не то чтобы отсылка… Скажем так, это символ переосознания той ситуации. До сих пор настаиваю, что тогда ничего сверхъестественного не произошло. Многие, да вообще почти все, могут позволить себе выпить пива в отпуске. Что тут такого?

Моя проблема была в том, что публично все это выставил. Тем более тогда был не самый лучший период для меня. Дал дополнительный повод себя пообсуждать, а вам, журналистам, это и было нужно. Тогда, кстати, многие меня поддержали. Но это — черное пятно на моей карьере, и его инициатором стал я.

Фото: инстаграм Ивана Игнатьева.

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