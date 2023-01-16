Орещук: «Когда-нибудь российских футболистов тоже будут покупать за 100 миллионов»

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера в «Челси» за 70+30 миллионов евро.

«Когда-нибудь российских футболистов будут покупать за 100 миллионов евро, но вопрос — когда это случится?

Понимаю, за Роналду, Бейла и Неймара заплатили 100 миллионов евро, но Мудрика за такую сумму подписывать — непонятно. Бейл, Неймар и Роналду отбивают свои суммы трансферов за пару месяцев, а чем Мудрик будет отбивать свою трансферную стоимость?

Он тогда должен играть круче, чем Погба и обыгрывать в одиночку всю АПЛ. Мир сошел с ума. Может, это политическая история», — сказал Орещук.

Лондонцы выиграли гонку за Мудрика у соседей из «Арсенала».

Мудрик будет получать в «Челси» 7,5 миллиона евро в год. Контракт до 2031 года.

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