Орещук: «Когда-нибудь российских футболистов тоже будут покупать за 100 миллионов»

Это проблемы Челси.
А Фелиша Атлетико за 120 брал , это как ?
Очень много неоправданно дорогих трансферов, посмотрим.
Надо просто пожелать парню удачи !
Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера в «Челси» за 70+30 миллионов евро.
«Когда-нибудь российских футболистов будут покупать за 100 миллионов евро, но вопрос — когда это случится?
Понимаю, за Роналду, Бейла и Неймара заплатили 100 миллионов евро, но Мудрика за такую сумму подписывать — непонятно. Бейл, Неймар и Роналду отбивают свои суммы трансферов за пару месяцев, а чем Мудрик будет отбивать свою трансферную стоимость?
Он тогда должен играть круче, чем Погба и обыгрывать в одиночку всю АПЛ. Мир сошел с ума. Может, это политическая история», — сказал Орещук.
- Лондонцы выиграли гонку за Мудрика у соседей из «Арсенала».
- Мудрик будет получать в «Челси» 7,5 миллиона евро в год. Контракт до 2031 года.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию