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    Орещук: «Когда-нибудь российских футболистов тоже будут покупать за 100 миллионов»

    Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера в «Челси» за 70+30 миллионов евро.

    «Когда-нибудь российских футболистов будут покупать за 100 миллионов евро, но вопрос — когда это случится?

    Понимаю, за Роналду, Бейла и Неймара заплатили 100 миллионов евро, но Мудрика за такую сумму подписывать — непонятно. Бейл, Неймар и Роналду отбивают свои суммы трансферов за пару месяцев, а чем Мудрик будет отбивать свою трансферную стоимость?

    Он тогда должен играть круче, чем Погба и обыгрывать в одиночку всю АПЛ. Мир сошел с ума. Может, это политическая история», — сказал Орещук.

    • Лондонцы выиграли гонку за Мудрика у соседей из «Арсенала».
    • Мудрик будет получать в «Челси» 7,5 миллиона евро в год. Контракт до 2031 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12837

      Алексей З 8 минут назад

      Это проблемы Челси.
      А Фелиша Атлетико за 120 брал , это как ?
      Очень много неоправданно дорогих трансферов, посмотрим.
      Надо просто пожелать парню удачи !

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      Рейтинг: +32

      valsboston 20 минут назад

      Орещук ( кстати украинская фамилия) Челси виднее...Не лезь туда, где ты фофан.

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