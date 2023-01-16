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  • Орещук: «Когда-нибудь российских футболистов тоже будут покупать за 100 миллионов»

Орещук: «Когда-нибудь российских футболистов тоже будут покупать за 100 миллионов»

16 января 2023, 19:52
11

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал переход нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера в «Челси» за 70+30 миллионов евро.

«Когда-нибудь российских футболистов будут покупать за 100 миллионов евро, но вопрос — когда это случится?

Понимаю, за Роналду, Бейла и Неймара заплатили 100 миллионов евро, но Мудрика за такую сумму подписывать — непонятно. Бейл, Неймар и Роналду отбивают свои суммы трансферов за пару месяцев, а чем Мудрик будет отбивать свою трансферную стоимость?

Он тогда должен играть круче, чем Погба и обыгрывать в одиночку всю АПЛ. Мир сошел с ума. Может, это политическая история», — сказал Орещук.

  • Лондонцы выиграли гонку за Мудрика у соседей из «Арсенала».
  • Мудрик будет получать в «Челси» 7,5 миллиона евро в год. Контракт до 2031 года.

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Россия. Премьер-лига Челси Мудрик Михаил
Комментарии (11)
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valsboston
1673889987
Орещук ( кстати украинская фамилия) Челси виднее...Не лезь туда, где ты фофан.
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Хейтер Аларм
1673891490
когда Россия воссоединится с Грузией, Хвича станет россиянином, за которого будут платить сотни миллионов евро, гыгыгыгыггыы
Ответить
Азбука
1673892099
«Когда-нибудь российских футболистов тоже будут покупать за 100 миллионов»_____А мы не отдадим, типа самим нужны))
Ответить
lek!
1673892507
В то время как остальные будут стоить 400 мил
Ответить
Axe111
1673893628
НИКОГДА
Ответить
BRO_football
1673894611
Ага, когда-нибудь...Это случится, когда власть в России сменится, а бездарей из РФС разгонят к чёртовой матери!
Ответить
Romeo 123
1673918016
Когда нибудь на Марсе яблони будут цвести, лет через 1000
Ответить
Дядя Серёжа
1673921605
Начните хотя бы в рублях
Ответить
portero
1673932022
Конечно будут... инфляция однако высокая....
Ответить
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