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    Агент: «Тавареш – трансфер Абаскаля. «Спартак» берет его на перспективу»

    Португальский агент Паулу Барбоза оценил вероятный переход защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак».

    «Мне сложно говорить, состоится ли этот трансфер. В Португалии об этом ничего не говорят. Но Тавареш — отличный, молодой футболист. Да, он не совсем опытный, но у него все еще впереди. Сейчас он восстанавливается после травмы, ему нужно время, чтобы вновь набрать форму.

    Абаскаль знает его по совместной работе в «Базеле», это будет его трансфер. Думаю, «Спартак» берет Тавареша на перспективу. Он сможет помочь команде», — сказал Барбоза.

    • Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
    • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
    • Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      valolemy 8 минут назад

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      Рейтинг: +1844

      alefreddy 42 минуты назад

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