Агент: «Тавареш – трансфер Абаскаля. «Спартак» берет его на перспективу»

Португальский агент Паулу Барбоза оценил вероятный переход защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак».
«Мне сложно говорить, состоится ли этот трансфер. В Португалии об этом ничего не говорят. Но Тавареш — отличный, молодой футболист. Да, он не совсем опытный, но у него все еще впереди. Сейчас он восстанавливается после травмы, ему нужно время, чтобы вновь набрать форму.
Абаскаль знает его по совместной работе в «Базеле», это будет его трансфер. Думаю, «Спартак» берет Тавареша на перспективу. Он сможет помочь команде», — сказал Барбоза.
- Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
- Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
- Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
- Игрок стоит 2 миллиона евро.
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Источник: «РБ Спорт»