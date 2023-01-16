Лунев: «Я не давал авторизаций агентам по направлению Турции»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев опроверг информацию о том, что он может оказаться в чемпионате Турции.

«Я не давал авторизаций и мандатов кому-либо из агентов, работающих по направлению Турции.

В связи с этим достаточно странно, что от моего имени рядом агентов ведутся переговоры с рядом турецких клубов. Последнее время это стало носить массовый характер.

Моими представителями являются Смирнов Антон и Денис Сарсания. И какие-либо переговоры возможны только с ними и со мной напрямую», — написал Лунев в соцсетях.

Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.

С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.

Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.

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