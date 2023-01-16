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    Лунев: «Я не давал авторизаций агентам по направлению Турции»

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев опроверг информацию о том, что он может оказаться в чемпионате Турции.

    «Я не давал авторизаций и мандатов кому-либо из агентов, работающих по направлению Турции.

    В связи с этим достаточно странно, что от моего имени рядом агентов ведутся переговоры с рядом турецких клубов. Последнее время это стало носить массовый характер.

    Моими представителями являются Смирнов Антон и Денис Сарсания. И какие-либо переговоры возможны только с ними и со мной напрямую», — написал Лунев в соцсетях.

    • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.
    • С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.
    • Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.01.2023 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24005

      DOCTOR PENALTY 16 января, 15:06

      Указов не подписывал, Законов не издавал. )))

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