«Тоттенхэм» и «Арсенал» назвали стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата Англии.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Лангле, Доэрти, Сарр, Хeйбьерг, Сесеньон, Кулушевски, Сон Хын Мин, Кейн.
«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Сака, Нкетиа, Мартинелли.
- Матч начнется в 19:30 по Москве.
- Место проведения – стадион «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон).
- «Тоттенхэм» занимает 5-е место в АПЛ, имея на счету 33 очка. «Арсенал» лидирует с 44 очками.
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Источник: «Бомбардир»