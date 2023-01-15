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    «Тоттенхэм» – «Арсенал»: стартовые составы на матч АПЛ

    «Тоттенхэм» и «Арсенал» назвали стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата Англии.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Лангле, Доэрти, Сарр, Хeйбьерг, Сесеньон, Кулушевски, Сон Хын Мин, Кейн.

    «Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Эдегор, Парти, Джака, Сака, Нкетиа, Мартинелли.

    • Матч начнется в 19:30 по Москве.
    • Место проведения – стадион «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон).
    • «Тоттенхэм» занимает 5-е место в АПЛ, имея на счету 33 очка. «Арсенал» лидирует с 44 очками.

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    Источник: «Бомбардир»

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