«Барселона» намерена получить за Рафинью 100+ миллионов. Игрока хочет купить «Арсенал»

«Барселона» допускает продажу форварда Рафиньи, к которому есть интерес «Арсенала».
Каталонцы намерены получить за бразильца не менее 100 миллионов евро.
«Барселона» купила Рафинью летом у «Лидса» за 58 миллионов.
- Вероятно, возобновление интереса к Рафинье связано с тем, что «Арсенал» проиграл гонку «Челси» за форварда «Шахтера» Михаила Мудрика.
- Рафинья также интересен «Милану».
- В сезоне Примеры у Рафиньи 15 матчей, 2 гола, 2 ассиста.
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Источник: Sport.es