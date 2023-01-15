«Барселона» намерена получить за Рафинью 100+ миллионов. Игрока хочет купить «Арсенал»

«Барселона» допускает продажу форварда Рафиньи, к которому есть интерес «Арсенала».

Каталонцы намерены получить за бразильца не менее 100 миллионов евро.

«Барселона» купила Рафинью летом у «Лидса» за 58 миллионов.

Вероятно, возобновление интереса к Рафинье связано с тем, что «Арсенал» проиграл гонку «Челси» за форварда «Шахтера» Михаила Мудрика.

Рафинья также интересен «Милану».

В сезоне Примеры у Рафиньи 15 матчей, 2 гола, 2 ассиста.

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