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    Первый тренер Дзюбы: «Артем мне говорил, что у него были варианты в Италии»

    Александр Шупляков, первый тренер форварда Артема Дзюбы, прокомментировал информацию о подготовке трансфера игрока в «Торпедо».

    «Как мне кажется, у Артeма было много вариантов для продолжения своей карьеры. Он мне говорил, что были варианты и в Турции, и в Италии. Говорил, что всe будет хорошо — он же оптимист.

    Если честно, я не ожидаю увидеть его в «Торпедо». У них сейчас очень тяжeлая ситуация, да и проблемы с уровнем футболистов в команде. Думаю, что если Дзюба принял решение перейти, то дурака валять точно не будет. Посмотрим, насколько долгим будет его пребывание в «Торпедо». Возможно, это будет кратковременное сотрудничество. Буду держать за него кулачки! Желаю Артeму удачи и успехов», – сказал Шупляков.

    • Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с турками.
    • Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6126

      Давид59 2 часа назад

      Может и были варианты в Италии, но там пешком ходить по полю точно бы не позволили.

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