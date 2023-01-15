Первый тренер Дзюбы: «Артем мне говорил, что у него были варианты в Италии»

Александр Шупляков, первый тренер форварда Артема Дзюбы, прокомментировал информацию о подготовке трансфера игрока в «Торпедо».

«Как мне кажется, у Артeма было много вариантов для продолжения своей карьеры. Он мне говорил, что были варианты и в Турции, и в Италии. Говорил, что всe будет хорошо — он же оптимист.

Если честно, я не ожидаю увидеть его в «Торпедо». У них сейчас очень тяжeлая ситуация, да и проблемы с уровнем футболистов в команде. Думаю, что если Дзюба принял решение перейти, то дурака валять точно не будет. Посмотрим, насколько долгим будет его пребывание в «Торпедо». Возможно, это будет кратковременное сотрудничество. Буду держать за него кулачки! Желаю Артeму удачи и успехов», – сказал Шупляков.

Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с турками.

Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.

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