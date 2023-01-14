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  • Семин: «Локомотив» потерял десятки миллионов, отпустив Хвичу»

Семин: «Локомотив» потерял десятки миллионов, отпустив Хвичу»

14 января 2023, 16:32
11

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в очередной раз раскритиковал бывшее руководство московского клуба за уход Хвичи Кварацхелии.

  • Грузин выступал за «Локо» на правах аренды в 2019 году.
  • Затем футболиста переманил «Рубин».
  • Прошлым летом Хвича ушел в «Наполи» за 10 миллионов евро.

«Почему вы меня спрашиваете об уходе Хвичи? Не я же его отпускал. Это решение – одно из худших управленческих решений в футболе.

«Локомотив» потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу. Миранчука тоже задешево отдали. Надо бережнее распоряжаться своими активами.

А в том, что Хвича заиграет на самом высоком уровне, я не сомневался никогда. Исключительного таланта футболист», – сказал Семин.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Наполи Кварацхелия Хвича Семин Юрий
Комментарии (11)
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ArReal
1673704092
Семин всегда такую чушь несет..на уши не наденешь...ушел бы бесплатно...как и все))в Грузии его б за такое на руках носили))
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Рыло свина
1673709900
он из тех кто сбежал бесплатно, Локомотив ничего не потерял.
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BlackMurder
1673711817
А я рад, что он играл у нас в России за такие клубы, а еще больше , я рад , что он основа основ и вчера на матче с юве стадион Марадонны скандировал Хвича!!!!
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zigbert
1673770642
Семин прав упрекнув в недальновидности политики Локомотива. Но в те времена мало кто прислушивался к его словам.
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