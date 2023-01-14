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    Семин: «Локомотив» потерял десятки миллионов, отпустив Хвичу»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в очередной раз раскритиковал бывшее руководство московского клуба за уход Хвичи Кварацхелии.

    • Грузин выступал за «Локо» на правах аренды в 2019 году.
    • Затем футболиста переманил «Рубин».
    • Прошлым летом Хвича ушел в «Наполи» за 10 миллионов евро.

    «Почему вы меня спрашиваете об уходе Хвичи? Не я же его отпускал. Это решение – одно из худших управленческих решений в футболе.

    «Локомотив» потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу. Миранчука тоже задешево отдали. Надо бережнее распоряжаться своими активами.

    А в том, что Хвича заиграет на самом высоком уровне, я не сомневался никогда. Исключительного таланта футболист», – сказал Семин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5618

      AtticusFinch 32 минуты назад

      Семин всегда такую чушь несет..на уши не наденешь...ушел бы бесплатно...как и все))в Грузии его б за такое на руках носили))

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      Рейтинг: +1347

      Hoahin > AtticusFinch 11 минут назад

      Так он бесплатно и ушел, Рубин ни копейки за него не получил. А вот Батумское Динамо с куста обогатилось

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      Рейтинг: +5095

      PAREVG. > AtticusFinch 10 минут назад

      Когда он в Рубин уходил, все было нормально, контракты соблюдали.
      И не надо слушать пропаганду, в декабре дочь с мужем в грузии отдыхали, довольны очень.

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