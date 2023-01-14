Семин: «Локомотив» потерял десятки миллионов, отпустив Хвичу»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в очередной раз раскритиковал бывшее руководство московского клуба за уход Хвичи Кварацхелии.

Грузин выступал за «Локо» на правах аренды в 2019 году.

Затем футболиста переманил «Рубин».

Прошлым летом Хвича ушел в «Наполи» за 10 миллионов евро.

«Почему вы меня спрашиваете об уходе Хвичи? Не я же его отпускал. Это решение – одно из худших управленческих решений в футболе.

«Локомотив» потерял десятки миллионов долларов из-за того, что отпустил Хвичу. Миранчука тоже задешево отдали. Надо бережнее распоряжаться своими активами.

А в том, что Хвича заиграет на самом высоком уровне, я не сомневался никогда. Исключительного таланта футболист», – сказал Семин.

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