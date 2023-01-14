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    Стала известна предварительная дата проведения матча за Суперкубок России-2023

    В РФС назвали предварительные сроки проведения следующего розыгрыша РПЛ и Кубка России, а также ориентировочную дату матча за Суперкубок страны.

    «Матч за Суперкубок России-2023 запланирован на 22 июля. Ожидается, что первые матчи Кубка России пройдут 25 июля, последние – 7 декабря.

    Начало розыгрыша российской Премьер-лиги запланировано на 28 июля. Планируется, что первая часть сезона в Премьер-лиге завершится 11 декабря», – сообщили в РФС.

    Старт сезона-2023/24 в Первой и Второй лиге намечен на 28 июля. Уход на зимнюю паузу должен состояться 27 ноября.

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    Источник: ТАСС

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