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    Сергеев: «Первые 10 дней отпуска форму не поддерживал. Думаю, лишний вес есть»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, где провел зимний отпуск, а также оценил свою форму.

    «На праздниках был дома у родителей. Рождество и Новый год праздновал с ними на даче.

    Первые 10 дней отпуска ничего не делал в плане поддержания формы. Отдыхал в Дубае морально и физически.

    А после возвращения начал заниматься. Лишний вес, думаю, еще есть, но полностью сделал требуемую программу, так что все отлично.

    Конечно, соскучился по футболу. Долгий отпуск был, надо набирать форму. Сегодня половину ребят увидел, остальных увижу на сборах.

    Теперь полтора месяца будет работа для подготовки к матчам», – заявил Сергеев.

    • «Зенит» проведет 1-й сбор в Катаре с 15 по 28 января.
    • В этом сезоне Сергеев провел 22 матча, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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