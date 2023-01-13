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    Гендиректор «Бешикташа» сделал заявление об интересе к Баринову

    Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи рассказал о желании клуба подписать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

    Сообщалось, что московский клуб готов продать игрока за 15 миллионов евро.

    «Да, Баринов есть в нашем списке. У нас есть интерес к игроку, но пока официального предложения мы не делали.

    Главный тренер лично заинтересован в переходе Баринова? Мы не предпринимаем никаких действий по приобретению игроков, если они не нравятся нашему тренеру.

    Конечно, Гюнеш заинтересован в Баринове», – заявил Казанчи.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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