Гендиректор «Бешикташа» сделал заявление об интересе к Баринову

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи рассказал о желании клуба подписать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Сообщалось, что московский клуб готов продать игрока за 15 миллионов евро.
«Да, Баринов есть в нашем списке. У нас есть интерес к игроку, но пока официального предложения мы не делали.
Главный тренер лично заинтересован в переходе Баринова? Мы не предпринимаем никаких действий по приобретению игроков, если они не нравятся нашему тренеру.
Конечно, Гюнеш заинтересован в Баринове», – заявил Казанчи.
- 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»