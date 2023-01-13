Президент «Урала» Иванов объяснил, почему команда проведет зимний сбор в ОАЭ, а не в России

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему подготовка команды ко второй части сезона будет проходить в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Почему мы не проводим сборы в России? А где у нас мы можем расположиться? В Сочи? Дайте нам поля и отели по нормальным ценам.

Сборы в ОАЭ нисколько не дороже, чем в Сочи. Мы уверены, что в Эмиратах поля будут и за качество не сомневаемся. У нас все команды катаются на сборы в Испанию, Кипр и так далее.

Мы спокойно проводим там товарищеские игры и все нормально. Если будут условия для проведения сборов в России, мы, конечно, останемся здесь, но пока у нас этого нет.

Что касается цен, то провести сборы в ОАЭ и Сочи стоит одинаково. Но условия – погода, гостиницы, поля – в Эмиратах лучше», – заявил Иванов.

«Урал» отправится в ОАЭ 15 января.

Там команда пробудет до середины февраля и сыграет, предварительно, 7 товарищеских матчей.

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