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    Президент «Урала» Иванов объяснил, почему команда проведет зимний сбор в ОАЭ, а не в России

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему подготовка команды ко второй части сезона будет проходить в Объединенных Арабских Эмиратах.

    «Почему мы не проводим сборы в России? А где у нас мы можем расположиться? В Сочи? Дайте нам поля и отели по нормальным ценам.

    Сборы в ОАЭ нисколько не дороже, чем в Сочи. Мы уверены, что в Эмиратах поля будут и за качество не сомневаемся. У нас все команды катаются на сборы в Испанию, Кипр и так далее.

    Мы спокойно проводим там товарищеские игры и все нормально. Если будут условия для проведения сборов в России, мы, конечно, останемся здесь, но пока у нас этого нет.

    Что касается цен, то провести сборы в ОАЭ и Сочи стоит одинаково. Но условия – погода, гостиницы, поля – в Эмиратах лучше», – заявил Иванов.

    • «Урал» отправится в ОАЭ 15 января.
    • Там команда пробудет до середины февраля и сыграет, предварительно, 7 товарищеских матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18653

      Cleaner 35 минут назад

      В России так ЗАДРАЛИ цены НА ВСЁ(!), что жить и тренироваться дешевле за бугром...(((

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      Рейтинг: +470

      the teacher 1 час назад

      По вашей игре господа, сборы вы должны проводить в манеже Уралмаша а лучше прямо в цеху на заводе!

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