Петржела: «Я вижу, что в России журналисты много придумывают за меня»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что его комментарии для российских СМИ нередко бывают искаженными.

«Читаю интернет. И вижу, что там много придумывают за меня.

Например, спросит российский журналист: «Вы пошли бы тренировать «Спартак»?». Я ему говорю: «Нет».

Он пишет это, а потом еще много чего своего придумывает. Но я такое не говорил!» – заявил Петржела.

Чех возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.

Он не тренирует с 2018 года.

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