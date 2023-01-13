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    Рубашку, в которой Месси встречал Новый год, раскупили в интернет-магазине Gucci за сутки

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в соцсетях свою фотографию в рубашке известного бренда Gucci.

    В этой одежде 35-летний футболист встречал Новый год.

    Благодаря аргентинцу на эту рубашку стоимостью 900 долларов резко вырос спрос. В интернет-магазине Gucci весь еe ассортимент раскупили менее чем за сутки после фото Месси.

    • В декабре форвард впервые в карьере стал чемпионом мира.
    • Аргентина в финале ЧМ-2022 по пенальти победила Францию.

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    Фото: соцсети Лионеля Месси

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +926

      Untitled-1 7 минут назад

      В магазине пластиковых горок раскупили такие горки, в магазине плитки раскупили такую плитку, а в магазине эскортниц раскупили похожих девочек.

      0
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      Рейтинг: +361

      НикКин 25 минут назад

      Да мир явно со шел с ума уже ИДИОТЫ

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      Рейтинг: +5786

      Enter2006 30 минут назад

      У нас в таких спецовках летом дворники работают, какие 900 долларов )))

      пс: шутка )

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