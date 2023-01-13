Рубашку, в которой Месси встречал Новый год, раскупили в интернет-магазине Gucci за сутки

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в соцсетях свою фотографию в рубашке известного бренда Gucci.
В этой одежде 35-летний футболист встречал Новый год.
Благодаря аргентинцу на эту рубашку стоимостью 900 долларов резко вырос спрос. В интернет-магазине Gucci весь еe ассортимент раскупили менее чем за сутки после фото Месси.
- В декабре форвард впервые в карьере стал чемпионом мира.
- Аргентина в финале ЧМ-2022 по пенальти победила Францию.
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Фото: соцсети Лионеля Месси
Источник: «Чемпионат»