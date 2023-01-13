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    Президент «Аль-Хиляля»: «Подписание Месси можно сравнить с переходом Роналду. Все саудовские клубы готовы совершить прорыв»

    Президент «Аль-Хиляля» Фаид Аль-Мофари прокомментировал возможной переход в саудовский клуб нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

    «Это можно было бы сравнить с переходом Криштиану Роналду. Это история не только про клуб и игрока.

    Все саудовские клубы готовы совершить гигантский прорыв после недавних высказываний министра спорта», – сказал Аль-Мофари.

    • Сообщалось, что саудовский клуб готов платить игроку 300 миллионов долларов в год.
    • Ранее «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду и сделал португальца самым высокооплачиваемым игроком в мире.
    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.

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    Источник: твиттер Эслама Магди

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