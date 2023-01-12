Месси предложили 300 миллионов в год в Саудовской Аравии

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может продолжить карьеру за пределами Европы.
«Аль-Хиляль» готов платить 35-летнему футболисту 300 миллионов долларов в год.
У аргентинца в июне истекает контракт с парижанами, вследствие чего он может стать свободным агентом.
- «Аль-Хиляль» – главный соперник «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии.
- Ранее «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду и сделал португальца самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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Источник: Mundo Deportivo