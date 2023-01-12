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Месси предложили 300 миллионов в год в Саудовской Аравии

12 января 2023, 11:50
12

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может продолжить карьеру за пределами Европы.

«Аль-Хиляль» готов платить 35-летнему футболисту 300 миллионов долларов в год.

У аргентинца в июне истекает контракт с парижанами, вследствие чего он может стать свободным агентом.

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Источник: Mundo Deportivo
Франция. Лига 1 Азия ПСЖ Аль-Хиляль Месси Лионель
Комментарии (12)
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ilichkadr
1673514015
but the comment...........
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neveldomha
1673514138
Куда катится этот обдолбанный мир. Это ж можно целое государство прокормить.
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Lilipyt
1673514818
Рони напрягся
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Александр52
1673520413
Господа Модераторы Бомбардира !!! У вас очень хитрая система входа. Будьте бдительны, потеряете клеентуру. На самом деле вы просто издеваетесь над нами.
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Александр52
1673520602
Месси, даже не думай, иди туда смело, если платят. Ты уже весь в титулах, бабок у тебя море, купи пожалуйста российский сайт "Бомбардир" и выгони от туда всех дураков. Они нам надоели.
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Plyash
1673543560
Король Саудовской Аравии со своими сулемами решил переместить центр футбольного мира из Европы и Южной Америки в свои пенаты(остальные континенты шушера).Благо,денег у них немерено,даже америкосы здесь в анусе. Но,что-то мне подсказывает,что для Месси честь и доброе имя важнее денег.Рандеву не состоится,тем более в песках."Лучше гор могут быть только горы,на которых ещё не бывал." Месси побывал везде,Роналду ЧМ не подчинился,ну и ладно.Всё равно мы будем вспоминать их обоих,потому,что без одного не состоялся бы другой,потому,что они подстёгивали друг друга.Спасибо Вам,ребята,что играли Вы в наше время.
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