Представитель Сычевого подтвердил, что форвард лично попросил выкуп для «Зенита» в размере 200 миллионов рублей

Заведомая выдумка не про то, что он прописал разные отступные (это как раз возможно), а про то, что выкуп за отступные отсрочен на полтора года. Зачем было красно-белой братии сочинять это? Очевидно, чтобы объяснить почему Зенит сразу не выкупает своего газового игрока. А к моменту когда все поймут, что бывший Сычевой вообще не интересует Зенит, этот фейк уже забудется.
Виктор Панченко, представитель нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, прокомментировал новость о том, что игрок лично попросил прописать в контракте отступные для «Зенита» в размере 200 миллионов рублей.
«Насколько правда, что Сычевой сам попросил выкуп для «Зенита» в размере 200 миллионов? На 99,9 процентов. Надо еще спросить у самого Владимира.
Для «Зенита» он поставил сумму в 200 миллионов, а для других клубов он стоит миллиард», — сказал Панченко.
- «Крылья Советов» заплатили за Сычевого 100 миллионов рублей.
- Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
- Для игрока это дебютный сезон в РПЛ.
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