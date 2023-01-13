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  • Представитель Сычевого подтвердил, что форвард лично попросил выкуп для «Зенита» в размере 200 миллионов рублей

Представитель Сычевого подтвердил, что форвард лично попросил выкуп для «Зенита» в размере 200 миллионов рублей

13 января 2023, 12:01
5

Виктор Панченко, представитель нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, прокомментировал новость о том, что игрок лично попросил прописать в контракте отступные для «Зенита» в размере 200 миллионов рублей.

«Насколько правда, что Сычевой сам попросил выкуп для «Зенита» в размере 200 миллионов? На 99,9 процентов. Надо еще спросить у самого Владимира.

Для «Зенита» он поставил сумму в 200 миллионов, а для других клубов он стоит миллиард», — сказал Панченко.

  • «Крылья Советов» заплатили за Сычевого 100 миллионов рублей.
  • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
  • Для игрока это дебютный сезон в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Писарский Владимир
Комментарии (5)
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Чермындыр
1673600863
Пи...ж. Для Зенита там прописано 50к рубликов. Стандартный прайс
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НикКин
1673604188
Столько разговоров о не о ком вот так и распиливают деньги народные ))))
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Вомбат
1673605437
Заведомая выдумка не про то, что он прописал разные отступные (это как раз возможно), а про то, что выкуп за отступные отсрочен на полтора года. Зачем было красно-белой братии сочинять это? Очевидно, чтобы объяснить почему Зенит сразу не выкупает своего газового игрока. А к моменту когда все поймут, что бывший Сычевой вообще не интересует Зенит, этот фейк уже забудется.
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lummacon
1673607792
Народ, ковид снова наступает и вакцина против нового вируса не помогает. Недавно сам видел как китайцы скупают один наш препарат и вывозят, говорят что он помогает от ковида. Советую всем покупать по любой цене пока есть в наличии (в аптеках его уже не найти), спасите себя и родных, вот сами почитайте --- http://redirect.sk/statya
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Fialet
1673609755
Очень хочет Сучевой - Писюнский в Зенит, на хорошее бабло.
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