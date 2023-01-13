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    Представитель Сычевого подтвердил, что форвард лично попросил выкуп для «Зенита» в размере 200 миллионов рублей

    Виктор Панченко, представитель нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, прокомментировал новость о том, что игрок лично попросил прописать в контракте отступные для «Зенита» в размере 200 миллионов рублей.

    «Насколько правда, что Сычевой сам попросил выкуп для «Зенита» в размере 200 миллионов? На 99,9 процентов. Надо еще спросить у самого Владимира.

    Для «Зенита» он поставил сумму в 200 миллионов, а для других клубов он стоит миллиард», — сказал Панченко.

    • «Крылья Советов» заплатили за Сычевого 100 миллионов рублей.
    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
    • Для игрока это дебютный сезон в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12216

      Вомбат 37 минут назад

      Заведомая выдумка не про то, что он прописал разные отступные (это как раз возможно), а про то, что выкуп за отступные отсрочен на полтора года. Зачем было красно-белой братии сочинять это? Очевидно, чтобы объяснить почему Зенит сразу не выкупает своего газового игрока. А к моменту когда все поймут, что бывший Сычевой вообще не интересует Зенит, этот фейк уже забудется.

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      Рейтинг: +360

      НикКин 58 минут назад

      Столько разговоров о не о ком вот так и распиливают деньги народные ))))

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      Рейтинг: +2521

      Чермындыр 1 час назад

      Пи...ж. Для Зенита там прописано 50к рубликов. Стандартный прайс

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