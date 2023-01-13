Представитель Сычевого подтвердил, что форвард лично попросил выкуп для «Зенита» в размере 200 миллионов рублей

Виктор Панченко, представитель нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, прокомментировал новость о том, что игрок лично попросил прописать в контракте отступные для «Зенита» в размере 200 миллионов рублей.

«Насколько правда, что Сычевой сам попросил выкуп для «Зенита» в размере 200 миллионов? На 99,9 процентов. Надо еще спросить у самого Владимира.

Для «Зенита» он поставил сумму в 200 миллионов, а для других клубов он стоит миллиард», — сказал Панченко.

«Крылья Советов» заплатили за Сычевого 100 миллионов рублей.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

Для игрока это дебютный сезон в РПЛ.

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