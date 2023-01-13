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    Сычевой лично попросил включить опцию выкупа для «Зенита» в 200 миллионов рублей (Иван Карпов)

    Стали известны подробности контракта нападающего Владимира Сычевого с «Крыльями Советов», в котором прописана специальная опция выкупа для «Зенита».

    «При переходе из «Оренбурга» в «Крылья Советов» 26-летний нападающий Сычевой самостоятельно инициировал раздел опции выкупа.

    Для «Зенита» она составила 200 миллионов рублей, для остальных команд – 1 миллиард. Именно самарцы настояли, чтобы опция активировалась только с лета 2024 года.

    Владимир еще тогда думал о переезде в Санкт-Петербург, тем более с ним об этом беседовал заместитель гендиректора «Зенита» Погорелов (но не Семак).

    Однако парня не устроил предложенный вариант: выкуп от «Зенита» и обратная аренда в команду Лички с зарплатой 2 миллиона рублей в месяц, что для футболиста «Зенита» смешно. По моим данным, сейчас оклад лучшего страйкера РПЛ составляет 4 миллиона рублей в месяц.

    Кстати, если питерцы захотят выкупить форварда, то им придется платить не 200 миллионов, а больше — добавятся расходы «Крыльев» на зарплату игрока, его возможное лечение и прочее. Получается, что к самому раннему моменту возможного трансфера сумма составит уже под 300 миллионов», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • «Крылья Советов» заплатили за Сычевого 100 миллионов рублей.
    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
    • Для игрока это дебютный сезон в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5783

      Enter2006 23 минуты назад

      Доиграется и будет выкинут как использованный презерватив по аналогии с Дзюбой.

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