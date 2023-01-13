Моуринью подтвердил, что у него были переговоры со сборной Португалии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что отказался возглавить сборную Португалии.

«Хочу поблагодарить президента Федерации футбола Португалии. Горжусь тем, что он сказал обо мне в личной беседе.

Я был одним из возможных вариантов сборной Португалии, хоть и не единственным. Я горжусь этим, но решил не идти в сборную», — сказал Моуринью.

Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).

После этого сборную покинул Фернанду Сантуш.

Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.

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