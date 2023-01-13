Гендиректор «Бешикташа»: «Направим «Локомотиву» запрос о трансфере Баринова»

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи подтвердил интерес турецкого клуба к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«В ближайшее время «Бешикташ» направит «Локомотиву» запрос о трансфере Баринова. Дмитрий — один из игроков, за которым мы внимательно следим», — сказал Казанчи.

26-летний Баринов – воспитанник «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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