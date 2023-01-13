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    В «Локомотиве» прокомментировали будущее Изидора и Керка. Сообщалось, что они хотят уйти

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающих Вильсона Изидора и Джирано Керка.

    – Изидор и Керк приехали на сборы. Они по‑прежнему хотят покинуть команду?

    – Они приехали на сбор и начинают тренироваться с командой. Что будет дальше – будет видно. Они по‑прежнему игроки команды с действующими контрактами, а также с дополнительными соглашениями, из‑за которых они не смогут воспользоваться решением ФИФА о приостановке контрактов.

    Поэтому и Керк, и Изидор готовятся к возобновлению сезона в качестве футболистов «Локомотива».

    • У Керка в сезоне РПЛ 17 матчей, 2 гола, ассист.
    • У Изидора 13 матчей, 2 гола, ассист.
    • «Локомотив» идет в таблице в зоне переходных матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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