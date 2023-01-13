В «Локомотиве» прокомментировали будущее Изидора и Керка. Сообщалось, что они хотят уйти

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающих Вильсона Изидора и Джирано Керка.

– Изидор и Керк приехали на сборы. Они по‑прежнему хотят покинуть команду?

– Они приехали на сбор и начинают тренироваться с командой. Что будет дальше – будет видно. Они по‑прежнему игроки команды с действующими контрактами, а также с дополнительными соглашениями, из‑за которых они не смогут воспользоваться решением ФИФА о приостановке контрактов.

Поэтому и Керк, и Изидор готовятся к возобновлению сезона в качестве футболистов «Локомотива».

У Керка в сезоне РПЛ 17 матчей, 2 гола, ассист.

У Изидора 13 матчей, 2 гола, ассист.

«Локомотив» идет в таблице в зоне переходных матчей.

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