Агент Баринова прокомментировал новость о желании «Бешикташа» купить россиянина

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Бешикташа».
«Да, все верно, «Бешикташ» заинтересован в переходе Димы. Причем, как на условиях аренды с правом выкупа, так и на условиях полноценного трансфера.
На какой стадии переговоры и начались ли они – лучше узнавать в самом клубе.
Дима находится на сборах с «Локомотивом», приступил к работе. Он их долго ждал и готовился. Как все будет дальше – покажет время.
Дима всегда с уважением относился к родному клубу. Как бы то ни было, все будет хорошо для обеих сторон», – сказал агент.
- 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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Источник: Sport24