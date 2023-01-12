«Ну куда ты лезешь?». Орлов назвал человека, который «развалил» «Сочи»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал бывшего тренера «Сочи» Вадима Гаранина.

«Где сейчас Гаранин? Он фактически развалил «Сочи».

Вместо того, чтобы сохранить подчерк, который был у Федотова, он начал отодвигать Нобоа, а флангового защитника Терехова, который играя на этой позиции начал вызываться Карпиным в сборную, Гаранин решил сделать игроком середины поля. Что ж ты делаешь? Терехову не 20 лет.

Это говорит о том, что тренер безграмотный, не понимает футбольных законов. Приглашают молодых тренеров. А у Гаранина оказывается еще нет категории PRO. Ну куда ты лезешь в главные тренеры?! Ну выучись, изучи теорию тренировочной работы», – сказал Орлов.

Гаранин вернется в «Енисей».

Он уже возглавлял команду с января по июнь 2022 года.

Затем он ушел в «Сочи», откуда его уволили в ноябре.

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