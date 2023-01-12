Ле Грэ расплакался из-за отстранения от должности президента FFF после слов о Зидане

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ отстранен от своей должности.

По информации RMC Sport, после оглашения решения на заседании исполкома FFF Ле Грэ расплакался и поклялся, что «не сделал ничего плохого».

Сообщалось, что 81-летний функционер потерял поддержку в федерации. Его слова в адрес Зинедина Зидана стали «точкой невозврата».

Ле Гре возглавляет FFF с 2011 года.

Президент Франции Макрон хочет, чтобы главой федерации стал Мишель Платини.

Сообщается, что внеочередное заседание исполкома FFF состоится в среду утром.

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