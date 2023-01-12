Ле Грэ расплакался из-за отстранения от должности президента FFF после слов о Зидане

он действительно ничего плохого не сказал.
обычная глупость, извинений хватило бы.
суть его увольнения вот в этом - "Президент Франции Макрон хочет, чтобы главой федерации стал Мишель Платини."
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ отстранен от своей должности.
По информации RMC Sport, после оглашения решения на заседании исполкома FFF Ле Грэ расплакался и поклялся, что «не сделал ничего плохого».
Сообщалось, что 81-летний функционер потерял поддержку в федерации. Его слова в адрес Зинедина Зидана стали «точкой невозврата».
- Ле Гре возглавляет FFF с 2011 года.
- Президент Франции Макрон хочет, чтобы главой федерации стал Мишель Платини.
- Сообщается, что внеочередное заседание исполкома FFF состоится в среду утром.
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