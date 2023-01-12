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    Ле Грэ расплакался из-за отстранения от должности президента FFF после слов о Зидане

    Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ отстранен от своей должности.

    По информации RMC Sport, после оглашения решения на заседании исполкома FFF Ле Грэ расплакался и поклялся, что «не сделал ничего плохого».

    Сообщалось, что 81-летний функционер потерял поддержку в федерации. Его слова в адрес Зинедина Зидана стали «точкой невозврата».

    • Ле Гре возглавляет FFF с 2011 года.
    • Президент Франции Макрон хочет, чтобы главой федерации стал Мишель Платини.
    • Сообщается, что внеочередное заседание исполкома FFF состоится в среду утром.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 16:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1161

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      он действительно ничего плохого не сказал.
      обычная глупость, извинений хватило бы.

      суть его увольнения вот в этом - "Президент Франции Макрон хочет, чтобы главой федерации стал Мишель Платини."

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      Рейтинг: +12762

      Алексей З 2 часа назад

      Это старческая сентиментальность.
      По -русски говоря , месье берега попутал.
      Зидан - достояние Франции, а Ле Грэ один .

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