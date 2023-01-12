Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко вспомнил, что Жозе Моуринью в 2017 году спрашивал у него про нападающего «Динамо» Федора Смолова.

– Какой у вас сейчас уровень [английского] языка?

– Надо сказать, что раньше не было никакого. Сейчас мне его хватает, чтобы общаться с условным Ранджеловичем, понимать его и доносить до него то, что я хочу.

Конечно, будь у меня такой уровень в 2017 году, я бы Жозе Моуриньо смог дать такую рекомендацию по Смолову, что Федя бы сейчас уже играл за «Манчестер Юнайтед». Будем считать, что он пострадал из-за моего плохого английского.

– А как это вообще было?

– Перед матчем в Лиге чемпионов, когда ЦСКА играл с «МЮ», Жозе ко мне подходит и спрашивает: «Можешь про Смолова мне рассказать? Подойдeт он ко мне в команду?». Я ему в ответ что-то налепил.

Жозе явно ни хрена не понял, что я ему сказал, зато понял, что я английский не знаю. Покивал мне в ответ и пошeл к себе в раздевалку.

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