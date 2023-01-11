«В «Зените» таких не любят». Петржела назвал причину, из-за которой Соболева не примут в Санкт-Петербурге

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела впечатлен игрой форварда «Спартака» Александра Соболева в этом сезоне.

«Соболев здорово прибавил за этот сезон. Техничный и мощный форвард, хорошо играющий головой. Сейчас в «Зените» нет нападающего сильнее, чем Александр Соболев.

По описанию – это то, что нужно «Зениту». Настоящего бомбардира в команде нет. Но спартаковское прошлое может стать преградой для перехода. Еще он много симулирует, а в «Зените» таких не любят», – сказал Петржела.

В сезоне РПЛ у Соболева 16 матчей, 7 голов, 7 ассистов.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Спартак» идет 2-м, отставая на 6 очков.

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