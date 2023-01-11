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  • «В «Зените» таких не любят». Петржела назвал причину, из-за которой Соболева не примут в Санкт-Петербурге

«В «Зените» таких не любят». Петржела назвал причину, из-за которой Соболева не примут в Санкт-Петербурге

11 января 2023, 21:34
9

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела впечатлен игрой форварда «Спартака» Александра Соболева в этом сезоне.

«Соболев здорово прибавил за этот сезон. Техничный и мощный форвард, хорошо играющий головой. Сейчас в «Зените» нет нападающего сильнее, чем Александр Соболев.

По описанию – это то, что нужно «Зениту». Настоящего бомбардира в команде нет. Но спартаковское прошлое может стать преградой для перехода. Еще он много симулирует, а в «Зените» таких не любят», – сказал Петржела.

  • В сезоне РПЛ у Соболева 16 матчей, 7 голов, 7 ассистов.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Спартак» идет 2-м, отставая на 6 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Зенит Спартак Соболев Александр Петржела Властимил
Комментарии (9)
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neveldomha
1673462487
А чего, правильно. В Питере есть неплохой океанариум.
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сутулая собака и лисы
1673463528
а каких в зените любят? таких как дзюба?
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NewLife
1673463695
Зачем же ему переходить из нормального клуба в помойку к немытым ?
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nik55
1673464226
клоун----сколько Халк левых нарушений заработал
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momwig_
1673464266
Пан Властимил, ну просохните Вы уже наконец или пьянство доканает Вас... В Зените, где играл Дзюба, где и сейчас играет вся эта шобла латиносов, которая, ударив прямой ногой в колено соперника, падает, корчится и требует жёлтую.. И, что самое смешное, иногда получает. Вот в ЭТОМ Зените не любят симулянтов??? Да Соболева там если и невзлюбили бы, то как "стойкого оловянного солдатика", неваляшку... Именно такой он на фоне игроков клуба, который походу до сих пор спонсирует Ваши запои.
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фанат джигурды
1673464750
Он любовь к газпроекту просимулирует и его полюбят, а Халк аплодисменты в качестве поздравления отправит.
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derrik2000
1673465813
У Петржелы видимо побочный эффект после лечения от игромании (сам говорил о лечении): несёт пургу по любому поводу, только дай волю! ))) Да и, скорее всего, прознав об этом побочном эффекте, кореШ Шпондент "РБ Спорт" у него уже дома живёт, чтобы сразу очередной словесный понос пана Властимила обратить в аудиозапись ))
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Дядя Серёжа
1673490088
Соболя это по русски... А там бразильский карнавал... да соляркой попахивает... И кто больше корчится в штрафной - это вопрос к участникам карнавала
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