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    «В «Зените» таких не любят». Петржела назвал причину, из-за которой Соболева не примут в Санкт-Петербурге

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела впечатлен игрой форварда «Спартака» Александра Соболева в этом сезоне.

    «Соболев здорово прибавил за этот сезон. Техничный и мощный форвард, хорошо играющий головой. Сейчас в «Зените» нет нападающего сильнее, чем Александр Соболев.

    По описанию – это то, что нужно «Зениту». Настоящего бомбардира в команде нет. Но спартаковское прошлое может стать преградой для перехода. Еще он много симулирует, а в «Зените» таких не любят», – сказал Петржела.

    • В сезоне РПЛ у Соболева 16 матчей, 7 голов, 7 ассистов.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет 2-м, отставая на 6 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +16774

      Barmaleushka 11 минут назад

      — Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
      Надо же , кто-то поставил под сомнение квалификацию луноликого игрочишка из богоподобного клуба - и они тут как тут , любого заплевать до утопления готовы )))

      0
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      Рейтинг: +20620

      derrik2000 15 минут назад

      У Петржелы видимо побочный эффект после лечения от игромании (сам говорил о лечении): несёт пургу по любому поводу, только дай волю! )))
      Да и, скорее всего, прознав об этом побочном эффекте, кореШ Шпондент "РБ Спорт" у него уже дома живёт, чтобы сразу очередной словесный понос пана Властимила обратить в аудиозапись ))

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      Рейтинг: +2823

      фанат джигурды 32 минуты назад

      Он любовь к газпроекту просимулирует и его полюбят, а Халк аплодисменты в качестве поздравления отправит.

      0
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      Рейтинг: +3511

      momwig_ 40 минут назад

      Пан Властимил, ну просохните Вы уже наконец или пьянство доканает Вас... В Зените, где играл Дзюба, где и сейчас играет вся эта шобла латиносов, которая, ударив прямой ногой в колено соперника, падает, корчится и требует жёлтую.. И, что самое смешное, иногда получает. Вот в ЭТОМ Зените не любят симулянтов??? Да Соболева там если и невзлюбили бы, то как "стойкого оловянного солдатика", неваляшку... Именно такой он на фоне игроков клуба, который походу до сих пор спонсирует Ваши запои.

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      Рейтинг: +7881

      nik55 41 минуту назад

      клоун----сколько Халк левых нарушений заработал

      2
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      Рейтинг: +16651

      NewLife 50 минут назад

      Зачем же ему переходить из нормального клуба в помойку к немытым ?

      4
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      Рейтинг: +1143

      сутулая собака и лисы 53 минуты назад

      а каких в зените любят? таких как дзюба?

      2
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      Рейтинг: +16774

      Barmaleushka > сутулая собака и лисы 52 минуты назад

      нет.

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      Рейтинг: +1143

      сутулая собака и лисы > Barmaleushka 41 минуту назад

      а зачем покупали дзюбу?

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      Рейтинг: +16774

      Barmaleushka > сутулая собака и лисы 15 минут назад

      Допустим смеха ради .

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      Рейтинг: +504

      Болотоход 1 час назад

      У старого реально кукушку понесло!
      Мелит что зря!

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      Рейтинг: +4768

      neveldomha 1 час назад

      А чего, правильно. В Питере есть неплохой океанариум.

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