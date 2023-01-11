«Крылья Советов» взяли на сборы сына Бобра

Полузащитник системы «Чертаново» Иван Бобер проведет первый сбор с «Крыльями Советов». Игроку 17 лет.

«В настоящее время Иван выступает за «Академию «Чертаново» и юношескую сборную России.

Иван Бобeр — сын экс-игрока «Крыльев», заслуженного ветерана клуба Антона Бобра, который провел за нашу команду 300 матчей», – написали самарцы.

«Крылья» проводят сбор в Турции.

Антон Бобер был в «Крыльях» в 2000-2012 и 2017-2018 годах.

Сейчас Бобер-старший тренирует в академии «Крыльев Советов».

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