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    «Крылья Советов» взяли на сборы сына Бобра

    Полузащитник системы «Чертаново» Иван Бобер проведет первый сбор с «Крыльями Советов». Игроку 17 лет.

    «В настоящее время Иван выступает за «Академию «Чертаново» и юношескую сборную России.

    Иван Бобeр — сын экс-игрока «Крыльев», заслуженного ветерана клуба Антона Бобра, который провел за нашу команду 300 матчей», – написали самарцы.

    • «Крылья» проводят сбор в Турции.
    • Антон Бобер был в «Крыльях» в 2000-2012 и 2017-2018 годах.
    • Сейчас Бобер-старший тренирует в академии «Крыльев Советов».

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    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1152

      inzek 15 минут назад

      ну кто придумывает эти названия? и почему у меня такая фантазия?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      vikingus 15 минут назад

      А может, он не БобЁр, а БОбер?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6280

      Добрый Бобер 31 минуту назад

      О как!

      0
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