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Россия может принять закон о непризнании решений CAS

11 января 2023, 09:52
8

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на решение CAS окончательно отклонить апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров.

«Обращаться за правосудием можно тогда, когда есть понимание непредвзятости судей и уверенность в справедливом решении. Почти год стучаться в двери организаций тех стран, чьи действия признаны недружественными по отношению к России — верх оптимизма или банальная глупость. Ни то, ни другое не может характеризовать спортивных чиновников России с положительной стороны.

Видеть в руководстве простаков или балбесов не особо престижно для страны. Выбрана слабая, унизительная позиция в качестве вектора спортивного развития. Даже любопытно, насколько еще полны оптимизма закрома у Минспорта, ОКР и спортивных федераций. А основной вопрос — когда же они перестанут умолять врагов о пощаде и перейдут в наступление? Основой наступления должно стать решение об отказе признания CAS. Законопроект уже внесен в Госдуму», — сказал Терюшков.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Комментарии (8)
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ARSENAL LONDONN
1673424813
И откажутся принимать решения их и что? Клубы вернуться в Европу играть что ли?))))
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ilichkadr
1673425107
Ой дурак......Небось инициатива Терюшкова. В Химках уже насвинячил, теперь в думе продолжает. Рома, какой толк от не исполнения вступившие в силу после 15 марта 2022 года постановления ЕСПЧ? НИ КА КОЙ! Откажитесь признавать решения CAS, будут посылать в известном направлении ещё при входе.
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Добрый Бобер
1673425408
Германию тоже отстраняли. Ничего, потом вернули.
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aldo conte
1673425720
Можно также внести в Госдуму законопроект, что сборная России лучшая в мире и для этого ей не надо участвовать в ЧМ, достаточно решения Госдумы. Кто не согласен - тот не патриот со всеми вытекающими последствиями.
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vovan55
1673429719
да уже пора перекрыть всем газ, нефть и прочие ресурсы до снятия всех санкций...
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Беспонтий
1673430470
"Основой наступления должно стать решение об отказе признания CAS. Законопроект уже внесен в Госдуму».. мастер класс по наступлениям падла(( "На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой.." а депутату терюшкову похер с пропитой головой
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DeStar
1673437390
так издай указ что сборная победила на чм 2022 и радуйся.
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