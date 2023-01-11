Россия может принять закон о непризнании решений CAS

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на решение CAS окончательно отклонить апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров.

«Обращаться за правосудием можно тогда, когда есть понимание непредвзятости судей и уверенность в справедливом решении. Почти год стучаться в двери организаций тех стран, чьи действия признаны недружественными по отношению к России — верх оптимизма или банальная глупость. Ни то, ни другое не может характеризовать спортивных чиновников России с положительной стороны.

Видеть в руководстве простаков или балбесов не особо престижно для страны. Выбрана слабая, унизительная позиция в качестве вектора спортивного развития. Даже любопытно, насколько еще полны оптимизма закрома у Минспорта, ОКР и спортивных федераций. А основной вопрос — когда же они перестанут умолять врагов о пощаде и перейдут в наступление? Основой наступления должно стать решение об отказе признания CAS. Законопроект уже внесен в Госдуму», — сказал Терюшков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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