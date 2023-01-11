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    Россия может принять закон о непризнании решений CAS

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на решение CAS окончательно отклонить апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров.

    «Обращаться за правосудием можно тогда, когда есть понимание непредвзятости судей и уверенность в справедливом решении. Почти год стучаться в двери организаций тех стран, чьи действия признаны недружественными по отношению к России — верх оптимизма или банальная глупость. Ни то, ни другое не может характеризовать спортивных чиновников России с положительной стороны.

    Видеть в руководстве простаков или балбесов не особо престижно для страны. Выбрана слабая, унизительная позиция в качестве вектора спортивного развития. Даже любопытно, насколько еще полны оптимизма закрома у Минспорта, ОКР и спортивных федераций. А основной вопрос — когда же они перестанут умолять врагов о пощаде и перейдут в наступление? Основой наступления должно стать решение об отказе признания CAS. Законопроект уже внесен в Госдуму», — сказал Терюшков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +408

      aldo conte 55 минут назад

      Можно также внести в Госдуму законопроект, что сборная России лучшая в мире и для этого ей не надо участвовать в ЧМ, достаточно решения Госдумы. Кто не согласен - тот не патриот со всеми вытекающими последствиями.

      2
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      Рейтинг: +6280

      Добрый Бобер 1 час назад

      Германию тоже отстраняли. Ничего, потом вернули.

      0
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      Рейтинг: +17461

      ilichkadr 1 час назад

      Ой дурак......Небось инициатива Терюшкова. В Химках уже насвинячил, теперь в думе продолжает.
      Рома, какой толк от не исполнения вступившие в силу после 15 марта 2022 года постановления ЕСПЧ? НИ КА КОЙ! Откажитесь признавать решения CAS, будут посылать в известном направлении ещё при входе.

      1
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      Рейтинг: +18645

      Cleaner > ilichkadr 35 минут назад

      В Химках не свинячат. В Химках химичат. А свинячат в Спартаке.)))

      0
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      Рейтинг: +12739

      Алексей З 1 час назад

      Интересно депутат , а что это даст. Удовлетворишь собственные амбиции ?
      Можно просто выйти из всех организаций и гордо сидеть на жопе.
      Ну ладно сам беспросветный мудак, так хоть о детях и внуках подумай. Жизнь и после Пу продолжится.

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      Рейтинг: +42

      ARSENAL LONDONN 1 час назад

      И откажутся принимать решения их и что? Клубы вернуться в Европу играть что ли?))))

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      Рейтинг: +865

      г.Онега 2 часа назад

      больной походу человек ,кто ему даст такой закон принять ,одно болоболство от него что бы не забывали его, как таких людей берут в госдумму ,хотя он там не один такой ))

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      Рейтинг: +757

      7:1 2 часа назад

      ойдурак.jpeg

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      Рейтинг: +18645

      Cleaner > 7:1 33 минуты назад

      7:1. Какие магические для Спартака цифры!!!...)))

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