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    Агент Карраскаля прокомментировал новость о желании игрока приостановить контракт с ЦСКА

    Мартин Родригес, агент футболиста ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал информацию о том, что его клиент хочет расторгнуть контракт с московским клубом и перейти во «Фламенго».

    «Хорхе хочет продолжить карьеру во «Фламенго»? Нет, неправда. Клуб просто проявляет интерес к моему клиенту, ничего более.

    Сейчас Карраскаль не хочет уходить из ЦСКА, приостанавливая контракт и используя в качестве отговорки СВО. Возможен вариант только с полноценным трансфером, но на данный момент это очень сложно и дорого», – сказал Родригес.

    • Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
    • Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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    Источник: Sport24

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    10.01.2023 23:28
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