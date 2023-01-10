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    Врач «Динамо» раскрыл подробности операции Норманна

    Главный врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал травму полузащитника Матиаса Норманна.

    «Норманн накануне отпуска перенес операцию, то есть все-таки была пластика в плечевом суставе.

    Пришли к тому, что нужно ее было закрепить, так как после инцидента в матче с ЦСКА у нас была подводящая программа.

    Норманн ее выполнял и, в принципе, готов был вернуться в общую группу, но все равно были небольшие ограничения.

    Во избежание более сложного рецидива при контакте и единоборствах медицинским штабом было принято решение сделать пластику в плечевом суставе и убрать ненужный люфт.

    Норманн, как и Грулев, подойдет к общей группе к турецким сборам», – сказал Родионов.

    • Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» с правом выкупа.
    • В составе московской команды он провел 6 матчей.
    • Из-за травмы норвежец не играет с 8 октября.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5765

      ySS 27 минут назад

      Хорошо, что этого иждивенца кормит теперь Динамо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53055

      MaxRnD > ySS 9 минут назад

      У меня сложилось такое впечатление, что после всех его предыдущих демаршей он и в Россию-то вернулся просто подлечиться на "шАру"

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