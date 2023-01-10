Врач «Динамо» раскрыл подробности операции Норманна

Хорошо, что этого иждивенца кормит теперь Динамо
Главный врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал травму полузащитника Матиаса Норманна.
«Норманн накануне отпуска перенес операцию, то есть все-таки была пластика в плечевом суставе.
Пришли к тому, что нужно ее было закрепить, так как после инцидента в матче с ЦСКА у нас была подводящая программа.
Норманн ее выполнял и, в принципе, готов был вернуться в общую группу, но все равно были небольшие ограничения.
Во избежание более сложного рецидива при контакте и единоборствах медицинским штабом было принято решение сделать пластику в плечевом суставе и убрать ненужный люфт.
Норманн, как и Грулев, подойдет к общей группе к турецким сборам», – сказал Родионов.
- Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» с правом выкупа.
- В составе московской команды он провел 6 матчей.
- Из-за травмы норвежец не играет с 8 октября.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно