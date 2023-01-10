Врач «Динамо» раскрыл подробности операции Норманна

Главный врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал травму полузащитника Матиаса Норманна.

«Норманн накануне отпуска перенес операцию, то есть все-таки была пластика в плечевом суставе.

Пришли к тому, что нужно ее было закрепить, так как после инцидента в матче с ЦСКА у нас была подводящая программа.

Норманн ее выполнял и, в принципе, готов был вернуться в общую группу, но все равно были небольшие ограничения.

Во избежание более сложного рецидива при контакте и единоборствах медицинским штабом было принято решение сделать пластику в плечевом суставе и убрать ненужный люфт.

Норманн, как и Грулев, подойдет к общей группе к турецким сборам», – сказал Родионов.

Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» с правом выкупа.

В составе московской команды он провел 6 матчей.

Из-за травмы норвежец не играет с 8 октября.

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