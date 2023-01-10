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    Захарян отреагировал на слухи о планах сменить гражданство

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отрицает, что у него есть желание поменять российское гражданство на армянское.

    – Были слухи, что ты хочешь сменить гражданство на армянское.

    – Ничего не нужно менять. Я сам увидел это в интернете. Просто какой-то вброс, ничего не делал. Мыслей таких сейчас нет.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • В составе сборной России хавбек отдал 1 результативную передачу в 6 играх.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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