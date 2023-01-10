Захарян отреагировал на слухи о планах сменить гражданство

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отрицает, что у него есть желание поменять российское гражданство на армянское.

– Были слухи, что ты хочешь сменить гражданство на армянское.

– Ничего не нужно менять. Я сам увидел это в интернете. Просто какой-то вброс, ничего не делал. Мыслей таких сейчас нет.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

В составе сборной России хавбек отдал 1 результативную передачу в 6 играх.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию