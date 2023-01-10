В «Крыльях» рассказали, делал ли «Зенит» предложения по Пиняеву

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, мог ли нападающий Сергей Пиняев перейти в «Зенит», а не в «Локомотив».

– Пиняев уже игрок «Локомотива», что по нему говорить?

– Говорили, что с вами общались представители «Зенита». Было общение или не было у Пиняева шанса пойти в другой клуб, кроме «Локомотива»?

– Почему? Думаю, шансы были. Сергей сделал свой выбор, вопросы к нему. Официально из «Зенита» ничего не приходило.

«Локомотив» купил Пиняева у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Пиняева 11 матчей, 3 гола, 2 ассиста.

Пиняев проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».

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