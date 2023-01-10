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    В «Крыльях» рассказали, делал ли «Зенит» предложения по Пиняеву

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, мог ли нападающий Сергей Пиняев перейти в «Зенит», а не в «Локомотив».

    – Пиняев уже игрок «Локомотива», что по нему говорить?

    – Говорили, что с вами общались представители «Зенита». Было общение или не было у Пиняева шанса пойти в другой клуб, кроме «Локомотива»?

    – Почему? Думаю, шансы были. Сергей сделал свой выбор, вопросы к нему. Официально из «Зенита» ничего не приходило.

    • «Локомотив» купил Пиняева у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Пиняева 11 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
    • Пиняев проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12730

      Алексей З 3 часа назад

      Перед тем как задавать такие вопросы, журналистам петушиного издания стоило бы поразмышлять, кто финансово мог потянуть трансфер и есть ли у клуба в нём необходимость.
      У Зенита , Спартака и Динамо позиция закрыта. Остались ЦСКА , Краснодар и Локо ( отнесём к топам ). Походу паровозникам нужнее , да ещё в паре с Глушенковым для адаптации.
      Всё логично.

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