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«Матч ТВ» оплатил операцию вдове комментатора Озерова

10 января 2023, 11:23

Холдинг «Матч ТВ» оплатил из своего бюджета операцию вдове спортивного комментатора и актера Николая Озерова Маргарите Петровне. Стоимость процедуры – 650 тысяч рублей.

«Я с радостью говорю, что операция оплачена «Матч ТВ». Они то ли у меня прочитали, то ли у Надежды Николаевны Озеровой и вышли с ней на связь. А дело в том, что у Озеровых скромность – фамильная черта. Сам Николай Николаевич никогда ни о чем не просил, его все просили, он помогал, и семья такая же.

Но все решилось. Операция на ноге у Маргариты Петровны в среду.

Я действительно говорю огромное спасибо за неоценимую помощь Тине Канделаки, Александру Тащину, с которыми я был на связи, и Максиму Демкову, который эту историю принес на канал. Сбор не открывали, потому что операция в среду. Но тем не менее многие по копеечке все равно перевели, это все люди с большим сердцем.

Невероятно, но довольно приличные деньги мы нашли менее чем за сутки. А сколько было у меня в личке сообщений, что готовы скинуться, кто сколько может!

«Матч ТВ» я критиковал, правда, по делу, но вот тут он проявил себя как сообщество людей с большим и добрым сердцем. Александр Тащин, наш, динамовский. А каждый динамовец еще и помнит, что именно Озеров пробил Льву Яшину Героя соцтруда, Орден успели вручить за несколько дней до смерти великого голкипера.

А я знал Озерова, я помню его, недавно ему было 100 лет, и он точно видит и радуется, что память о нем жива, его близким помогают его ученики и наследники со спортивного канала.

Мне очень приятно писать такие посты, я бы все такие писал, но отвлекают эмоции, пусть и позитивные. Заботится о ближнем, сохранять им жизнь, это очень важно.

Да, а перстень Озерова не продается, все, он остается в семье и будет там всегда. Чтобы семья великого комментаторы ради спасения его вдовы вещи продавала... Так нельзя. У нас много спортивных журналистов, в том числе тех, которых вдохновил Озеров.

Добрая построждественская история получалась», – написал телеграм-канал «Шулика».

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Источник: телеграм-канал «Шулика»
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