Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Матч ТВ» оплатил операцию вдове комментатора Озерова

    Холдинг «Матч ТВ» оплатил из своего бюджета операцию вдове спортивного комментатора и актера Николая Озерова Маргарите Петровне. Стоимость процедуры – 650 тысяч рублей.

    «Я с радостью говорю, что операция оплачена «Матч ТВ». Они то ли у меня прочитали, то ли у Надежды Николаевны Озеровой и вышли с ней на связь. А дело в том, что у Озеровых скромность – фамильная черта. Сам Николай Николаевич никогда ни о чем не просил, его все просили, он помогал, и семья такая же.

    Но все решилось. Операция на ноге у Маргариты Петровны в среду.

    Я действительно говорю огромное спасибо за неоценимую помощь Тине Канделаки, Александру Тащину, с которыми я был на связи, и Максиму Демкову, который эту историю принес на канал. Сбор не открывали, потому что операция в среду. Но тем не менее многие по копеечке все равно перевели, это все люди с большим сердцем.

    Невероятно, но довольно приличные деньги мы нашли менее чем за сутки. А сколько было у меня в личке сообщений, что готовы скинуться, кто сколько может!

    «Матч ТВ» я критиковал, правда, по делу, но вот тут он проявил себя как сообщество людей с большим и добрым сердцем. Александр Тащин, наш, динамовский. А каждый динамовец еще и помнит, что именно Озеров пробил Льву Яшину Героя соцтруда, Орден успели вручить за несколько дней до смерти великого голкипера.

    А я знал Озерова, я помню его, недавно ему было 100 лет, и он точно видит и радуется, что память о нем жива, его близким помогают его ученики и наследники со спортивного канала.

    Мне очень приятно писать такие посты, я бы все такие писал, но отвлекают эмоции, пусть и позитивные. Заботится о ближнем, сохранять им жизнь, это очень важно.

    Да, а перстень Озерова не продается, все, он остается в семье и будет там всегда. Чтобы семья великого комментаторы ради спасения его вдовы вещи продавала... Так нельзя. У нас много спортивных журналистов, в том числе тех, которых вдохновил Озеров.

    Добрая построждественская история получалась», – написал телеграм-канал «Шулика».

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Юран: «Порадовался за Лантратова, что он наконец-то перешeл в топ-клуб»
    Аршавин: «Точно не пойду в «Спартак». Надеюсь, там работают адекватные люди, и меня не позовут»
    В «Крыльях» ответили на вопрос об отступных за Сычевого для «Зенита»
    Источник: телеграм-канал «Шулика»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11