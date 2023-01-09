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    Червиченко назвал главную интригу второй части сезона РПЛ

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

    «Во второй части сезона РПЛ есть довольно много интриг. Главная из них – сможет ли «Спартак» оказать хоть какое-то давление на «Зенит», поджать их, или нет.

    Интересно, удержится ли «Ростов» на третьем месте. Внизу тоже будет жарко. Очень увлекательно будет наблюдать за спасением «Локомотива» из зоны вылета. Команды там опытные – борьба будет серьeзной.

    За какими-то отдельно взятыми футболистами смотреть не буду. Командная игра меня привлекает гораздо сильнее», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.01.2023 23:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +538

      Теркчанин 47 минут назад

      если пеналей не дать,ростов потеряет 2-3 позиции,Зенит сохранит лидерство,Спартак придёт вторым,а Торпедо и Химки вылетят в пердив.

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