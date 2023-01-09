Аршавин: «РФС шантажирует УЕФА уходом в Азию? Какой шантаж? Мы им вообще не нужны»

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью ютуб-каналу «СБГ Шоу» высказался о возможном переходе РФС в Азию.

– Россия уходит в Азию. Или не уходит. Не кажется, что это некий шантаж УЕФА от РФС?

– Какой шантаж? Мы не в такой сильной позиции. «Вы уходите? Ну и ладно!». Это вот так могло бы выглядеть сейчас. Конечно, нет.

– Нет ощущения, что мы УЕФА тоже нужны? С нашими спонсорскими деньгами...

– Мы УЕФА вообще не нужны. Зачем мы им нужны?

– Рынок. «Газпром».

– Они быстро, как конфликт начался, убрали «Газпром» и вообще не парились.

Может быть, как деньги мы им и нужны, но как футбол... Думаете, они мечтали увидеть «Зенит» в Лиге чемпионов? Конечно, нет. Они бы лучше условный «Тоттенхэм» там увидели. Или кто там пятое место занимает в Англии? «Манчестер Юнайтед».

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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