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  • Аршавин: «РФС шантажирует УЕФА уходом в Азию? Какой шантаж? Мы им вообще не нужны»

Аршавин: «РФС шантажирует УЕФА уходом в Азию? Какой шантаж? Мы им вообще не нужны»

9 января 2023, 14:59
8

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью ютуб-каналу «СБГ Шоу» высказался о возможном переходе РФС в Азию.

– Россия уходит в Азию. Или не уходит. Не кажется, что это некий шантаж УЕФА от РФС?

– Какой шантаж? Мы не в такой сильной позиции. «Вы уходите? Ну и ладно!». Это вот так могло бы выглядеть сейчас. Конечно, нет.

– Нет ощущения, что мы УЕФА тоже нужны? С нашими спонсорскими деньгами...

– Мы УЕФА вообще не нужны. Зачем мы им нужны?

– Рынок. «Газпром».

– Они быстро, как конфликт начался, убрали «Газпром» и вообще не парились.

Может быть, как деньги мы им и нужны, но как футбол... Думаете, они мечтали увидеть «Зенит» в Лиге чемпионов? Конечно, нет. Они бы лучше условный «Тоттенхэм» там увидели. Или кто там пятое место занимает в Англии? «Манчестер Юнайтед».

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей
Комментарии (8)
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maior-60
1673266883
Правильно сказал.
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Красногвардейчик
1673266988
Ну почему не нужны? газпром львиную долю бабла туда вбухивал
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То ли ещё будет
1673267347
Здесь Андрюша всё по делу сказал.
Ответить
111ax
1673269309
это же не требующая доказательств истина
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