Агент Сутормина отреагировал на новость, что игрок может не поехать на первый сбор «Зенита»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал слухи, согласно которым участие футболиста в первом зимнем сборе «Зенита» находится под вопросом.

– Это не то, что неправда. Это глупости. Не знаю, откуда появилась эта информация. Интересно, в каких СМИ об этом написали? В «желтой прессе»?

– Останется ли зимой Сутормин в «Зените»?

– Алексей едет на сборы и настроен доказать свое место в стартовом составе.

– Есть ли интерес к Алексею со стороны клубов РПЛ?

– Это пока без комментариев.

В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 12 матчах (643 минуты).

Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» действует до 2025 года.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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