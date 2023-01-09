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    Агент Сутормина отреагировал на новость, что игрок может не поехать на первый сбор «Зенита»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал слухи, согласно которым участие футболиста в первом зимнем сборе «Зенита» находится под вопросом.

    – Это не то, что неправда. Это глупости. Не знаю, откуда появилась эта информация. Интересно, в каких СМИ об этом написали? В «желтой прессе»?

    – Останется ли зимой Сутормин в «Зените»?

    – Алексей едет на сборы и настроен доказать свое место в стартовом составе.

    – Есть ли интерес к Алексею со стороны клубов РПЛ?

    – Это пока без комментариев.

    • В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 12 матчах (643 минуты).
    • Контракт 28-летнего футболиста с «Зенитом» действует до 2025 года.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +129

      odessakmv 15 минут назад

      а ведь так не будет, там теперь будут одни только парни "из Бразилии, где много диких обезьян" .... но часть из них в Зените

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