Кубок Англии. «Манчестер Сити» 2-й раз за неделю победил «Челси» (4:0)

«Манчестер Сити» в 1/32 финала Кубка Англии прошел «Челси». У Рияда Мареза дубль.
Манчестерцы победили лондонцев второй раз за неделю. Оба раза – всухую.
У «Манчестер Сити» в последних 13 матчах одно поражение. У «Челси» в последних восьми встречах одна победа.
В 1/16 финала «Манчестер Сити» сыграет либо с «Арсеналом», либо с «Оксфордом».
Англия. Кубок. 1/32 финала
Манчестер Сити – Челси – 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Марез, 23; 2:0 – Альварес, 30 (с пенальти); 3:0 – Фоден, 38; 4:0 – Марез, 85 (с пенальти).
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Источник: «Бомбардир»