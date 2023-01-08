Кубок Англии. «Манчестер Сити» 2-й раз за неделю победил «Челси» (4:0)

«Манчестер Сити» в 1/32 финала Кубка Англии прошел «Челси». У Рияда Мареза дубль.

Манчестерцы победили лондонцев второй раз за неделю. Оба раза – всухую.

У «Манчестер Сити» в последних 13 матчах одно поражение. У «Челси» в последних восьми встречах одна победа.

В 1/16 финала «Манчестер Сити» сыграет либо с «Арсеналом», либо с «Оксфордом».

Англия. Кубок. 1/32 финала

Манчестер Сити – Челси – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Марез, 23; 2:0 – Альварес, 30 (с пенальти); 3:0 – Фоден, 38; 4:0 – Марез, 85 (с пенальти).

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