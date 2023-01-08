Каррера: «Россияне любят Дзюбу. Он герой ЧМ-2018»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает экс-форварда сборной России Артема Дзюбу одним из самых популярных игроков страны.

«Я не могу ответить, кто сейчас самый популярный российский футболист. Дзюба? Да, может быть. Думаю, россияне любят Артема. Он очень популярный игрок, герой ЧМ-2018», — сказал Каррера.

34-летний Дзюба – свободный агент с осени.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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