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    Каррера: «Россияне любят Дзюбу. Он герой ЧМ-2018»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает экс-форварда сборной России Артема Дзюбу одним из самых популярных игроков страны.

    «Я не могу ответить, кто сейчас самый популярный российский футболист. Дзюба? Да, может быть. Думаю, россияне любят Артема. Он очень популярный игрок, герой ЧМ-2018», — сказал Каррера.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент с осени.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11401

      R_a_i_n 23 минуты назад

      К Дзюбе можно относиться в лучшем случае нейтрально, но что бы любить...

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      Рейтинг: +969

      Fialet > R_a_i_n 2 минуты назад

      Вот нейтрально к нему может относиться только тот, кто о нём не в курсе.

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